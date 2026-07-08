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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2026 || Filenin Sultanları Milletler Ligi kaçıncı sırada, puanı kaç?

        FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2026 || Filenin Sultanları Milletler Ligi kaçıncı sırada, puanı kaç?

        2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta heyecanı Japonya'da başladı. Filenin Sultanları, kritik etapta ilk sınavını güçlü rakibi Polonya karşısında verdi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak hem önemli bir avantaj elde etti hem de puan cetvelinde üst sıralardaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından voleybolseverler, "Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Filenin Sultanları güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçlarına galibiyetle başladı. Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, finaller yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan sonucun ardından gözler güncellenen VNL puan durumuna çevrilirken, Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ve toplam puanının kaç olduğu voleybol gündeminin en çok merak edilen konuları arasına girdi. İşte bilgiler...

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        FİLENİN SULTANLARI 2026 GÜNCEL PUAN DURUMU

        Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nde aldığı 7 galibiyet ile 3. sırada yer alıyor. Toplamda 18 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı son üç maçı da kazanıp lig etabını en üst sırada tamamlamayı hedefliyor.

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        2026 MİLLETLER LİGİ PUAN TABLOSU

        1- ABD 20

        2- Brezilya 20

        3- Türkiye 18

        4- İtalya 18

        5- Polonya 17

        6- Japonya 16

        7- Kanada 15

        8- Çin 14

        9- Hollanda 12

        10- Çekya 11

        11- Belçika 10

        12- Almanya 11

        13- Sırbistan 10

        14- Tayland 9

        15- Ukrayna 6

        16- Bulgaristan 5

        17- Dominik Cumhuriyeti 6

        18- Fransa 4

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

        10 Temmuz 2026

        07:00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

        11 Temmuz 2026

        13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

        12 Temmuz 2026

        09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

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