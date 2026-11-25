UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları, Türk futbolu açısından oldukça önemli sonuçlara sahne oluyor. Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yenerek Avrupa'da kritik bir üç puan elde etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi. 25 Kasım Çarşamba günü ise Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıkarak Türkiye'nin puan mücadelesine katkı sağlamaya çalışacak. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaç puanı var? İşte 25 Kasım 2026 UEFA ülke puanı sıralaması...