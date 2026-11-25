Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? DV Lottery 2026 2027 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Green Card başvuruları milyonların gündeminde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvuru genellikle Ekim ayında başlıyor. ABD Büyükelçiliği'nde Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ üzerinden yapılıyor. En son 75 ülkeden gelen göçmen vize başvurularını durdurma talimatı verdiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz sene Green Card başvuruları alınmamıştı. Peki 2026 2027 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte, DV Lottery Green Card başvuruları ile ilgili son durum
ABD’de yaşamak isteyen vatandaşların gündeminde Green Card başvuruları yer alıyor. Green Card başvurusu yapmak isteyen kişilerin güncel başvuru tarihlerini, uygunluk koşullarını ve gerekli belgeleri ABD Dışişleri Bakanlığının resmî internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.Başvurular DV Lottery sitesi üzerinden alınıyor. Peki Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? DV Lottery 2026 2027 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2026 2027 GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, DV-2027 başvurularının hangi tarihte başlayacağına ilişkin şu ana kadar net bir takvim paylaşılmadı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin dvprogram.state.gov adresini kullanması gerekiyor. Kâğıt form veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.elecek resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
ABD'de kalıcı oturum ve çalışma hakkı elde etmenin yollarından biri olan Green Card çekilişine katılabilmek için başvuru sahiplerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Her yıl uygun ülkelerin vatandaşları arasından yapılan çekiliş kapsamında 55 bin kişiye kadar göçmen vizesi verilmesi öngörülüyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için aranan temel koşullar şu şekilde:
Ülke uygunluğu: Başvuru sahibinin, ABD'ye göç oranı düşük olan ve çekilişe katılımına izin verilen ülkelerden birinde doğmuş olması gerekiyor. Bazı özel durumlarda eşin veya ebeveynlerin doğum yeri üzerinden de uygunluk sağlanabiliyor.
Eğitim şartı: En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekiyor. Bu koşulu karşılamayan adayların ise son beş yıl içerisinde, en az iki yıllık eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte iki yıllık iş tecrübesini belgelemesi gerekiyor.
Güvenlik ve adli sicil incelemesi: Çekilişte seçilen adayların göçmen vizesi alabilmesi için gerekli güvenlik kontrollerinden geçmesi ve diğer vize koşullarını karşılaması şart.
Öte yandan, Green Card çekilişinde seçilmek tek başına ABD'de oturum hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor. Başvuru sahibinin dosya numarasının ilgili mali yıl içerisinde vize işlemlerine uygun hale gelmesi, kontenjanın tükenmemiş olması ve tüm resmi prosedürlerin başarıyla tamamlanması gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURULARINDA SON DURUM
ABD'nin New York eyaletindeki federal mahkemede görülen davada Yargıç Jeannette Vargas, Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi işlemlerini durduran politikasını hukuka aykırı buldu.
Kararda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından uygulanan vize kısıtlamasının yasal yetki sınırlarını aştığı belirtildi. Mahkeme, göçmen vizesi başvurularının yalnızca başvuranların vatandaşlığına dayanılarak toplu şekilde engellenemeyeceğine hükmetti. Söz konusu kısıtlama, Afganistan, İran, Rusya ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkeden gelen göçmen vizesi başvurularını kapsıyordu. ABD yönetimi, bu ülkelerden gelen göçmenlerin kamu yardımlarına ihtiyaç duyma ihtimalini gerekçe göstermişti.
Ancak mahkemenin verdiği iptal kararı, Green Card çekilişinin başvuru takviminin açıldığı anlamına gelmiyor. Vize kısıtlamasına ilişkin dava ile DV-2027 çekilişinin kayıt süreci birbirinden ayrı süreçler olarak ilerliyor.
DV-2027 başvuru takvimine ilişkin belirsizlik, ABD'de görülen ayrı bir dava nedeniyle de gündeme geldi. California'daki federal mahkeme, 14 Ekim 2026 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığına başvuru takvimini açıklaması ve kayıtları 1 Kasım'a kadar başlatması yönünde karar verdi. Ancak ABD yönetiminin karara itiraz etmesinin ardından 9. Temyiz Mahkemesi, 29 Ekim 2026 tarihinde alt mahkemenin kararını temyiz süreci boyunca durdurdu. Böylece 1 Kasım için öngörülen başvuru başlangıcı da uygulanamaz hale geldi.
Mahkeme sürecinde henüz nihai karar verilmedi. 12 Kasım itibarıyla DV-2027 Green Card başvurularının başlayacağı tarih belli değil. Adayların yeni takvim için ABD Dışişleri Bakanlığından