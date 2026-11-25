GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ABD'de kalıcı oturum ve çalışma hakkı elde etmenin yollarından biri olan Green Card çekilişine katılabilmek için başvuru sahiplerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Her yıl uygun ülkelerin vatandaşları arasından yapılan çekiliş kapsamında 55 bin kişiye kadar göçmen vizesi verilmesi öngörülüyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için aranan temel koşullar şu şekilde:

Ülke uygunluğu: Başvuru sahibinin, ABD'ye göç oranı düşük olan ve çekilişe katılımına izin verilen ülkelerden birinde doğmuş olması gerekiyor. Bazı özel durumlarda eşin veya ebeveynlerin doğum yeri üzerinden de uygunluk sağlanabiliyor.

Eğitim şartı: En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekiyor. Bu koşulu karşılamayan adayların ise son beş yıl içerisinde, en az iki yıllık eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte iki yıllık iş tecrübesini belgelemesi gerekiyor.

Güvenlik ve adli sicil incelemesi: Çekilişte seçilen adayların göçmen vizesi alabilmesi için gerekli güvenlik kontrollerinden geçmesi ve diğer vize koşullarını karşılaması şart.

Öte yandan, Green Card çekilişinde seçilmek tek başına ABD'de oturum hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor. Başvuru sahibinin dosya numarasının ilgili mali yıl içerisinde vize işlemlerine uygun hale gelmesi, kontenjanın tükenmemiş olması ve tüm resmi prosedürlerin başarıyla tamamlanması gerekiyor.