Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS FB maçı canlı yayın bilgisi
Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Ligin 9. haftasında oynanacak mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbiyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisi maç saatini ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının başlama saati ve GS-FB maçı muhtemel 11'i...
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İki takımın puan mücadelesi, Süper Lig'deki zirve yarışının doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımların maç kadrolarını ve sahaya çıkması beklenen oyuncuları yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı başlama saati...
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
RAMS Park'ta oynanacak dev mücadelede beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMI EKSİKLERİ
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Lille maçından sonra ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın derbide forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da sakatlıktan dönen Wilfried Singo ve Rafael Leao'nun da derbi kadrosunda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ise Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanan Nathan Ake, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta içi ameliyat olan Marco Asensio da derbide olmayacak. İspanyol yıldızın geri dönüşünün 3 ay sürmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN 11'İ
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku