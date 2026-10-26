Kağıthane'de kadına sokakta taciz iddiası; 'Utan biraz' diye bağırdı

İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı.Şüphe... Daha Fazla Göster İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı.Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster