Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS FB maçı canlı yayın bilgisi

        Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS FB maçı canlı yayın bilgisi

        Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Ligin 9. haftasında oynanacak mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbiyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisi maç saatini ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının başlama saati ve GS-FB maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İki takımın puan mücadelesi, Süper Lig'deki zirve yarışının doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımların maç kadrolarını ve sahaya çıkması beklenen oyuncuları yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı başlama saati...

        2

        GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak.

        3

        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        RAMS Park'ta oynanacak dev mücadelede beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        İKİ TAKIMI EKSİKLERİ

        Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Lille maçından sonra ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın derbide forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da sakatlıktan dönen Wilfried Singo ve Rafael Leao'nun da derbi kadrosunda olması bekleniyor.

        Fenerbahçe'de ise Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanan Nathan Ake, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta içi ameliyat olan Marco Asensio da derbide olmayacak. İspanyol yıldızın geri dönüşünün 3 ay sürmesi bekleniyor.

        5

        GALATASARAY'IN 11'İ

        Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

        FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

        Fenerbahçe: Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kadına sokakta taciz iddiası; 'Utan biraz' diye bağırdı

        İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı.Şüphe...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti