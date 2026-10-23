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        Haberler Bilgi Güncel reyting sonuçları 22 Ekim || AB ve total reyting sıralaması: Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA maçları zirvede!

        Güncel reyting sonuçları 22 Ekim || AB ve total reyting sıralaması: Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA maçları zirvede!

        22 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Beşiktaş Crystal Palace ve Trabzonspor Heart Of Midlothian maçı geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 22 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        1

        Televizyon ekranlarında Pazar akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam ekrana gelen Beşiktaş Crystal Palace ve Trabzonspor Heart Of Midlothian maçları reytinglerde ilk sıraya yereleşti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 22 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

        2

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 22 EKİM

        1 BESIKTAS-CRYSTAL PALACE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI
        2 TRABZONSPOR-HEART OF MIDLOTHIAN UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
        3 GUNESIN DOGDUGU YER
        4 SEVDIGIM SENSIN
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        6 ESRA EROL'DA
        7 HALEF KOKLERIN CAGRISI
        8 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        9 GUNESIN DOGDUGU YER (OZET)
        10 SEVDIGIM SENSIN (OZET)
        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 22 EKİM

        1 BESIKTAS-CRYSTAL PALACE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI
        2 TRABZONSPOR-HEART OF MIDLOTHIAN UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
        3 GUNESIN DOGDUGU YER
        4 GUNESIN DOGDUGU YER (OZET)
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        6 ATV ANA HABER
        7 MASTERCHEF TURKIYE
        8 SEVDIGIM SENSIN
        9 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        10 ESRA EROL'DA
        4

        ABC REYTİNG SONUÇLARI 22 EKİM

        1 BESIKTAS-CRYSTAL PALACE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI
        2 TRABZONSPOR-HEART OF MIDLOTHIAN UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
        3 GUNESIN DOGDUGU YER
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        5 SEVDIGIM SENSIN
        6 ESRA EROL'DA
        7 GUNESIN DOGDUGU YER (OZET)
        8 SEVDIGIM SENSIN (OZET)
        9 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        10 ATV ANA HABER
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        #reyting
        #Reyting sonuçları
        #AB
        #total
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