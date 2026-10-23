Güncel reyting sonuçları 22 Ekim || AB ve total reyting sıralaması: Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA maçları zirvede!

Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "E-devlet kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor" denildi