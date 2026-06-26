Hemşire maaşları ne kadar olacak? Memur maaşı ne kadar artacak? 2026 Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak?
2026 Temmuz zammı yaklaşırken milyonlarca memur ve sağlık çalışanının gözü maaş artışında. Özellikle hemşire maaşlarının ne kadar olacağı ve yeni zam oranlarının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Beklentiler yükselirken, hesaplamalar ve olası senaryolar dikkat çekiyor. Peki, Memur maaşı ne kadar artacak? 2026 Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Temmuz zammı yaklaşırken milyonlarca memur ve sağlık çalışanının gözü maaş artışında. Özellikle hemşire maaşlarının ne kadar olacağı ve yeni zam oranlarının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Beklentiler yükselirken, hesaplamalar ve olası senaryolar dikkat çekiyor. Peki, Memur maaşı ne kadar artacak? 2026 Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.
MEMUR MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Yılın ilk beş ayında açıklanan TÜFE oranları incelendiğinde; Ocak’ta %4,84, Şubat’ta %2,96, Mart’ta %1,94, Nisan’da %4,18 ve Mayıs’ta %1,71 seviyeleri görülüyor. Bu veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılırken, buna ek olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı da hesaba katılıyor.
Mevcut tahminler, Temmuz döneminde memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık %13,5 ile %14 arasında bir artış yapılabileceğine işaret ediyor.
HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
5/1 kademesinde görev yapan bir hemşirenin, aile yardımı dâhil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL düzeyinde hesaplanıyor. Eğer maaşlara yüzde 13,5 oranında bir artış yapılırsa, yaklaşık 10 bin 93 TL’lik bir zam oluşması bekleniyor. Bu durumda hemşirenin toplam aylık gelirinin 84 bin 863 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.