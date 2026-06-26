Hemşire maaşları ne kadar olacak? Memur maaşı ne kadar artacak? 2026 Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Yılın ilk beş ayında açıklanan TÜFE oranları incelendiğinde; Ocak’ta %4,84, Şubat’ta %2,96, Mart’ta %1,94, Nisan’da %4,18 ve Mayıs’ta %1,71 seviyeleri görülüyor. Bu veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılırken, buna ek olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı da hesaba katılıyor.

Mevcut tahminler, Temmuz döneminde memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık %13,5 ile %14 arasında bir artış yapılabileceğine işaret ediyor.