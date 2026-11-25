Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan geçişlerde yetersiz bakiye nedeniyle oluşan borçlar ve bu borçlar için başlatılan icra takipleri gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da usulsüz işlemlere ilişkin inceleme yürütüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini belirterek hukuka uygun olmayan icra takipleri kapsamında alınan paraların geri ödeneceğini bildirdi. Peki, HGS ödemeleri ne zaman yatacak? HGS para iadeleri nasıl yapılacak?