HGS İADE SORGULAMA | HGS ödemeleri iade edilecek mi? 2026 HGS para iadesi ne zaman yatacak? Bakan Uraloğlu açıkladı!
HGS kapsamında vatandaşlara gönderilen icra takipleri ve usulsüz tahsilat iddialarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hukuka uygun yapılmayan icra takipleri nedeniyle tahsil edilen ödemelerin iade edileceğini açıkladı. Peki, HGS para iadesi kimleri kapsayacak, ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, 2026 HGS iade ödemesi sorgulama ekranı…
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan geçişlerde yetersiz bakiye nedeniyle oluşan borçlar ve bu borçlar için başlatılan icra takipleri gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da usulsüz işlemlere ilişkin inceleme yürütüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini belirterek hukuka uygun olmayan icra takipleri kapsamında alınan paraların geri ödeneceğini bildirdi. Peki, HGS ödemeleri ne zaman yatacak? HGS para iadeleri nasıl yapılacak?
HGS ÖDEMELERİ İADE EDİLECEK Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, usulüne uygun yapılmayan icra takipleri kapsamında tahsil edilen HGS ödemelerinin iade edileceğini açıkladı. Uraloğlu, yasal takiplerin durdurulduğunu belirterek 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini bildirdi.
HGS PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK?
HGS para iadelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. İade işlemleri, hukuka aykırı olduğu belirlenen icra takipleri nedeniyle tahsil edilen ödemeler için gerçekleştirilecek. Ödemelerin takvimi ve iade yöntemiyle ilgili Bakanlıktan henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
HGS İCRA TAKİPLERİ NEDEN DURDURULDU?
HGS borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız borçlandırma ve hukuka aykırı icra işlemlerinin tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.
HGS GEÇİŞLERİNDE HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?
Bakan Uraloğlu, HGS'de yaşanan aksaklıkların özellikle PTT hesaplarındaki yetersiz bakiyelerden kaynaklandığını belirtti. Kredi kartına bağlı HGS geçişlerinde sorun bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, plaka sorgulamalarındaki aksamalar ile araç sahibi ve kullanıcının farklı kişiler olmasının da sorunlara yol açtığını kaydetti.