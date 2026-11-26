İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ PUAN?

İçişleri Bakanlığının sözleşmeli personel alımında 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınacak.

İlana göre adayların mezuniyet düzeylerine uygun KPSS puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Ancak KPSS'den 60 puan almak, doğrudan sözlü sınava katılma hakkı sağlamıyor. Adayların tercihleri ve KPSS puan sıralaması dikkate alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.