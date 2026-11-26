İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı başvuru tarihleri 2026: İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?
İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı için başvuru takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Büro personeli, çağrı karşılama personeli, destek personeli, mühendis ve teknisyen gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlara lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilecek. Adaylarda 2026 KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranacak. Peki, İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak ve hangi kadrolara kaç kişi alınacak? İşte 2026 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontenjanlar hakkında detaylar…
İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı başvuru tarihleri kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, 23 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanla birlikte başvuru tarihleri, KPSS puan şartı ve kadro dağılımı netleşti. Toplam 1170 kişilik alımın 119'u merkez teşkilatına, 1051'i ise taşra teşkilatına yapılacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı süreçte adaylar, belirlenen kontenjanlara göre sözlü sınava çağrılacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte 2026 İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.
Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, Bakanlığın resmi internet sitesindeki Duyurular bölümünde yayımlanacak "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" bağlantısını kullanabilecek.
Başvuru ekranında adayların kimlik, öğrenim ve KPSS bilgileri kontrol edilecek. Adaylar, şartlarını karşıladıkları kadrolar için en fazla 30 yer veya pozisyon tercihi yapabilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 1170 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alımların 119'u Bakanlığın merkez teşkilatına, 1051'i ise valilik ve ilçe birimlerine gerçekleştirilecek.
En fazla kontenjan 621 kişiyle büro personeli kadrosuna ayrıldı. Bunu 280 kişiyle çağrı karşılama personeli ve 138 kişiyle destek personeli takip ediyor.
2026 İçişleri Bakanlığı personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı şöyle:
Büro personeli 621
Çağrı karşılama personeli 280
Destek personeli 138
Mühendis 61
Teknisyen 17
Programcı 10
Arşiv uzmanı 9
Mimar 9
Avukat 7
Koruma ve güvenlik görevlisi 7
Tekniker 5
Diğer teknik hizmet personeli 5
Psikolog 1
Kadro dağılımında farklı öğrenim düzeyleri ve mesleki yeterlilik şartları bulunuyor. Adayların, tercih edecekleri pozisyonların özel koşullarını da karşılaması gerekiyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ PUAN?
İçişleri Bakanlığının sözleşmeli personel alımında 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınacak.
İlana göre adayların mezuniyet düzeylerine uygun KPSS puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.
Ancak KPSS'den 60 puan almak, doğrudan sözlü sınava katılma hakkı sağlamıyor. Adayların tercihleri ve KPSS puan sıralaması dikkate alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İçişleri Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.
Adayların son başvuru tarihi olan 11 Aralık 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması şartı aranıyor. Bununla birlikte kamu haklarından mahrum olmamak, erkek adaylar için askerlik yükümlülüğüne ilişkin koşulları karşılamak ve başvurulan kadronun özel şartlarını taşımak gerekiyor.
Bazı kadrolarda belirli bölümlerden mezuniyet, mesleki deneyim, sertifika veya ruhsat şartları da bulunuyor. Bu nedenle adayların tercih yapmadan önce yayımlanan ilandaki özel şartları incelemesi gerekiyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığının 1170 personel alımı kapsamında gerçekleştireceği sözlü sınavların kesin tarihleri henüz açıklanmadı.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.
Sözlü sınav tarihleri İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak. Adaylar sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden açılan başvuru sistemindeki "Başvurularım" bölümünden ulaşabilecek.
Tek aşamalı sözlü sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.