İstanbul baraj doluluk oranı 15 Ekim 2026: İSKİ duyurdu! Sağanak yağış sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN DÜŞÜK ORANA SAHİP BARAJI HANGİSİ?

Geçtiğimiz güne ait 14 Ekim 2026 verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranı yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Elmalı'yı yüzde 59,91 ile Darlık Barajı ve yüzde 54,25 ile Ömerli Barajı takip etti. İstanbul'da en düşük doluluk oranı yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.