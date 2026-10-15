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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı 15 Ekim 2026: İSKİ duyurdu! Sağanak yağış sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul baraj doluluk oranı 15 Ekim 2026: İSKİ duyurdu! Sağanak yağış sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul baraj doluluk oranı duyuruluyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar, kentin su kaynaklarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul'un başlıca barajlarından olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos (Durusu), Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'de doluluk oranı merak konusu oldu. Peki, sağanak yağış sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 15 Ekim 2026 güncel baraj doluluk oranı verisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        1

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Barajlardaki seviyeler kritik düzeyde seyrederken, en son yağan yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıklıyor. İşte, 15 Ekim 2026 baraj doluluk oranı

        2

        15 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İstanbul baraj doluluk oranı sabahları genellikle saat 9.00-10.00 arasında açıklanıyor. Güncel veriler belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        3

        ÖMERLİ

        DARLIK

        ELMALI

        TERKOS

        ALİBEY

        BÜYÜKÇEKMECE

        SAZLIDERE

        KAZANDERE

        PAPUÇDERE

        ISTRANCALAR

        4

        İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN DÜŞÜK ORANA SAHİP BARAJI HANGİSİ?

        Geçtiğimiz güne ait 14 Ekim 2026 verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranı yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Elmalı'yı yüzde 59,91 ile Darlık Barajı ve yüzde 54,25 ile Ömerli Barajı takip etti. İstanbul'da en düşük doluluk oranı yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.

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