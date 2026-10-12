İSTANBUL’DA 16 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ mahalleleri tek tek açıkladı: 13 Ekim 2026 İstanbul’da sular ne zaman gelecek, su kesintisi yapılacak mahalleler hangileri?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler, megakent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan planlı kesinti kapsamında, altyapı çalışmaları nedeniyle bir ilçedeki 4 mahalleye belirli bir süre su verilemeyecek. 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlayacak kesintinin 16 saat sürmesi planlanıyor. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 13 Ekim 2026 İSKİ su kesintisi programı ile İstanbul'da su kesintisi yapılacak mahalleler...