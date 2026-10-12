İSTANBUL’DA 16 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ mahalleleri tek tek açıkladı: 13 Ekim 2026 İstanbul’da sular ne zaman gelecek, su kesintisi yapılacak mahalleler hangileri?
İstanbul'da 13 Ekim 2026 Salı günü planlı su kesintisi yapılacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.00'da başlayacak kesinti 16 saat sürecek ve 4 mahalleyi etkileyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İSKİ açıklaması ile 13 Ekim 2026 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve suyun yeniden verileceği saat...
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler, megakent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan planlı kesinti kapsamında, altyapı çalışmaları nedeniyle bir ilçedeki 4 mahalleye belirli bir süre su verilemeyecek. 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlayacak kesintinin 16 saat sürmesi planlanıyor. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 13 Ekim 2026 İSKİ su kesintisi programı ile İstanbul'da su kesintisi yapılacak mahalleler...
İSTANBUL’DA 16 SAATLİK SU KESİNTİSİ!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Maltepe ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni inşa edilen Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu'nun besleme ve cazibe hattı bağlantıları gerçekleştirilecek.
Bu nedenle Maltepe’nin 4 mahallesinde 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK, NE ZAMAN?
İSKİ tarafından yapılan açıklamaua göre, su kesintisi 13 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da başlayacak ve 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gece saat 02.00’de gelecek.
İşte Maltepe’de 16 saat su verilemeyecek mahalleler şöyle;
Zümrütevler
Gülsuyu
Esenkent
Gülensu Mahalleleri
İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.