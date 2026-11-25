İZMİR'in Konak ilçesinde yolu açmak için korna çalan ve çıkan tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı. Ambulansın camı kırılırken, aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan şoförü darbedildi. O anlar, bir iş yerinin kamerasına yansı... Daha Fazla Göster

İZMİR'in Konak ilçesinde yolu açmak için korna çalan ve çıkan tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı. Ambulansın camı kırılırken, aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan şoförü darbedildi. O anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.(DHA) Daha Az Göster