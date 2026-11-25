İSTANBULLULAR DİKKAT: Bugün bu yollar trafiğe kapalı! 25 Kasım 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar
25 Kasım 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi belli oldu. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu'nda düzenlenecek program nedeniyle ulaşım düzenlemesine gidildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama doğrultusunda, bazı cadde ve sokaklar saat 14.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, saat kaçta açılacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte 25 Kasım 2026 Çarşamba İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
25 Kasım 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ulaşım sağlayan bazı cadde ve sokaklarda geçici trafik düzenlemesi yapıldı. Saat 14.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında Sıraselviler, Mete, Yeni Çarşı ve Tak-ı Zafer caddelerinin de aralarında bulunduğu güzergahlarda araç geçişlerine kısıtlama getirildi. Öte yandan İstanbul Valiliğ kararıyla Taksim Metro İstasyonu ve Kabataş-Taksim Füniküler Hattı'nda düzenlemeye gidildi. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? İşte 25 Kasım 2026 İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
25 KASIM 2026 İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu'nda düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar saat 14.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.
Trafik düzenlemesi kapsamında kapatılan cadde ve sokaklar şöyle:
Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı yönüne giden bölümü
Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol
Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar
Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi
Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar
Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi kesişiminden İstiklal Caddesi yönüne giden bölümü
Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol
Tak-ı Zafer Caddesi
Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü
İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
25 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu'nda uygulanan trafik kısıtlaması saat 14.00'te başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre söz konusu yollar, programın sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı kalacak.
Yolların yeniden ulaşıma açılacağı kesin bir saat açıklanmadı. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.
25 KASIM İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Taksim çevresinde trafik yoğunluğu yaşanmaması için sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde bilgilendirme yaptı.
Bu kapsamda İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi alternatif yollar arasında gösterildi.
Ancak Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar da kapalı yollar listesinde bulunuyor. Bu nedenle Taksim ve İstiklal Caddesi çevresine ulaşım sağlayacak sürücülerin belirtilen kısıtlamaları dikkate alması gerekiyor.
25 KASIM TAKSİM METROSU VE FÜNİKÜLER HATTI KAPALI MI?
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren Taksim çevresindeki toplu ulaşım hatlarında da düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'un açıklamasına göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir duyuruya kadar yolcu kullanımına kapatıldı. M2 hattındaki trenler seferlerini sürdürürken Taksim istasyonunda durmayacak.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapatıldı. Ayrıca Şişhane Metro İstasyonu'nun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları yolcu kullanımına kapatılırken istasyonun diğer giriş ve çıkışlarının kullanılabileceği bildirildi.