İTALYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI: İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam 9'da 9 peşinde!
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur J Grubu'nda İtalya'ya konuk olacak. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 12 Dev Adam, üst üste dokuzuncu galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ergin Ataman yönetimindeki millilerin heyecan dolu mücadelesi öncesinde İtalya - Türkiye milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Peki, İtalya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte İtalya - Türkiye maçı yayın bilgileri, Milli Takım kadrosu ve merak edilen ayrıntılar...
İtalya - Türkiye basketbol maçı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün oynanacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında İtalya ile deplasmanda mücadele edecek. Elemelerde çıktığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini şimdiden garantiledi. Roma'da oynanacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmek isteyen 12 Dev Adam, bazı önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak. İtalya ise kendi seyircisi önünde ikinci turdaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Peki, İtalya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İtalya - Türkiye maçı saati ve yayın bilgileri hakkında detaylı bilgiler…
İTALYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya - Türkiye basketbol maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak.
İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
İTALYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İtalya - Türkiye basketbol karşılaşması, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Basketbolseverler, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki mücadelesini TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek.
12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI BİLETİNİ GARANTİLEDİ
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk turdaki 6 karşılaşmasını da kazanarak grubunu lider tamamladı. İkinci turda ise Litvanya ve İzlanda'yı mağlup eden milliler, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Bu sonuçlarla 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım olan Türkiye, J Grubu'nun zirvesinde bulunuyor. Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak elemelerde 9'da 9 yapmayı hedefliyor.
İtalya ise Luca Banchi yönetiminde ikinci turdaki ilk galibiyetini arıyor. İlk turu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan İtalya, ikinci turda Bosna Hersek ve Sırbistan'a yenildi. Grupta üçüncü sırada yer alan ev sahibi ekip, Türkiye karşısında kazanarak Dünya Kupası hedefi doğrultusunda avantaj elde etmek istiyor.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NDA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya karşılaşmasına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Takım kaptanı Cedi Osman sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almazken NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona da kadroya çağrılmadı.
Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ömer Faruk Yurtseven ise aday kadroda bulunmasına rağmen karşılaşmada görev yapamayacak. Ergin Ataman, Anadolu Efes'in EuroLeague maç programı nedeniyle Ercan Osmani'den de İtalya karşısında yararlanamayacaklarını açıkladı.
Karşılaşma öncesinde konuşan Ergin Ataman, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemelerine rağmen kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. Takımdaki önemli eksiklere dikkat çeken Ataman, özellikle uzun oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşadıklarını ancak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.
ADAY KADRO
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda maçları aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Ömer Faruk Yurtseven (Rio Grande Valley Vipers), Rüzgar Öpçün.