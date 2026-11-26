Kamuya 11 binden fazla personel alınacak! 2026 kamu personel alımı başvuruları ne zaman ve KPSS şartı var mı?
Kamu personel alımı 2026 ilanları kapsamında İçişleri Bakanlığı 1.170 personel, Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin uzman erbaş, Rekabet Kurumu 55 uzman yardımcısı alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı da yeni kadrolar için başvuru sürecini başlattı. Peki, kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak ve KPSS şartı var mı? İşte, Kamu personel alımı 2026 ilanlarına ilişkin detaylar…
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Büro personeli, mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve destek personeli gibi farklı unvanlarda gerçekleştirilecek alımlarda başvuru tarihleri ve aranan şartlar kurumlara göre değişiyor. Bazı kadrolarda KPSS'den en az 60 veya 80 puan alma şartı bulunurken bazı özel nitelikli pozisyonlarda mesleki deneyim ve yabancı dil yeterliliği aranıyor. Peki, hangi kadrolara kamu personeli alınacak? İşte, 2026 kamu personeli alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında merak edilenler…
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1.170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.170 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak başvuru bağlantısı aracılığıyla yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.
Alım kapsamında 119 kişilik kontenjan merkez teşkilatına, 1.051 kişilik kontenjan ise taşra teşkilatına ayrıldı. Kadro dağılımı şöyle:
İçişleri Bakanlığı personel alımında 2026 KPSS (B) grubu puanı esas alınacak. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor. Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve pozisyon sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE KONTENJANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı uzman erbaş temini kapsamında 9 bin erkek uzman erbaş alacak. Başvurular 23 Kasım 2026 tarihinde başladı ve 7 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını Jandarma Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Kontenjanların branşlara göre dağılımı şöyle:
Jandarma uzman erbaş alımında KPSS şartı branşlara göre değişiyor. Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarına başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor. Lojistik branşında ise ilgili lisans, ön lisans ve meslek lisesi mezunları için en az 50 KPSS puanı şartı bulunuyor. Belirli mesleki yeterlilik belgelerine sahip adaylar, lojistik branşındaki bazı kontenjanlara KPSS puanı olmadan da başvurabiliyor.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9'uncu derece kadrolara yapılacak alımda mimarlık, şehir ve bölge planlama, mühendislik, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve sanat tarihi gibi alanlardan mezun adaylara kontenjan ayrıldı.
Başvurular 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı aracılığıyla yapabilecek.
Alımda KPSS şartı aranıyor. Adayların mezun oldukları bölüme göre belirlenen KPSS puan türünden 2025 veya 2026 KPSS'de en az 80 puan alması gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre her öğrenim dalında alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Yarışma sınavı Ankara'da sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecek.
REKABET KURUMU VE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Rekabet Kurumu, farklı alanlarda görevlendirilmek üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak. Kontenjan dağılımı genel kadro için 15, iktisat için 15, hukuk için 15 ve bilişim için 10 kişi olarak belirlendi.
Başvurular 7-21 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranından alınacak. Adayların ilgili lisans programlarından mezun olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı alımında 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 80 puan alma şartı bulunuyor. Adayların başvurdukları kadroya göre belirlenen KPSS sıralamasında da yeterli sırada yer almaları gerekiyor. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2027 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da projelerde görevlendirilmek üzere 26 proje bazlı sözleşmeli personel istihdam edecek. 3238 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek alım, özel bilgi ve ihtisas gerektiren alanları kapsıyor.
Başvurular 20 Kasım 2026 tarihinde başladı ve 21 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerden mezun olması, son başvuru tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmamış olması ve ilan edilen özel bilgi ve ihtisas alanlarından en az birinde 5 yıl deneyim sahibi olması gerekiyor. Ayrıca son iki yıl içinde YDS İngilizce sınavından en az 70 puan veya eşdeğer yabancı dil belgesi şartı aranıyor. İlanda belirtilen eğitim istisnalarından yararlanan adaylar yabancı dil belgesi şartından muaf tutuluyor.
2026 KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?
2026 kamu personel alımlarında KPSS şartı, başvurulacak kurum ve kadroya göre değişiyor. İçişleri Bakanlığı personel alımında en az 60, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı alımlarında ise en az 80 KPSS puanı isteniyor.
Jandarma uzman erbaş alımında branşa göre 60 veya 50 KPSS puanı şartı uygulanırken lojistik branşındaki belirli mesleki belge kontenjanlarına KPSS'siz başvuru imkanı da bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığının proje bazlı sözleşmeli personel alımında ise KPSS puanı yerine eğitim, mesleki deneyim ve yabancı dil yeterliliği gibi özel koşullar aranıyor.
Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurumun yayımladığı ilanı ve başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Kamu personel alımı duyuruları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kamu İlanları sayfası üzerinden takip edilebiliyor.