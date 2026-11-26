KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9'uncu derece kadrolara yapılacak alımda mimarlık, şehir ve bölge planlama, mühendislik, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve sanat tarihi gibi alanlardan mezun adaylara kontenjan ayrıldı.

Başvurular 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı aracılığıyla yapabilecek.

Alımda KPSS şartı aranıyor. Adayların mezun oldukları bölüme göre belirlenen KPSS puan türünden 2025 veya 2026 KPSS'de en az 80 puan alması gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre her öğrenim dalında alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Yarışma sınavı Ankara'da sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecek.