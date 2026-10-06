Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda ter döken, ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla KPSS sürecini tamamlayan adaylar, aldıkları puanı öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Bir süredir "KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?", "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için takvimdeki tarih netlik kazandı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Lisans sonuçları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için aynı tarihte erişime açılacak. İşte ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınavı sonucu sorgulama ekranı…