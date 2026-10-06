KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS Lisans sonucu sorgulama ekranıKPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken
KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç açıklama ekranına kilitlendi. 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM KPSS Lisans sonucu sorgulama ekranı…
Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda ter döken, ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla KPSS sürecini tamamlayan adaylar, aldıkları puanı öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Bir süredir "KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?", "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için takvimdeki tarih netlik kazandı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Lisans sonuçları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için aynı tarihte erişime açılacak. İşte ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınavı sonucu sorgulama ekranı…
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçlar aynı gün adayların erişimine sunulacak.
KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından KPSS Lisans sonuçlarının erişime açılacağı saate ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları göz önüne alındığında, sonuçların 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00 civarında açıklanması bekleniyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Adayların merak ettiği konuların başında sonuçların açıklanan tarihten önce erişime açılıp açılmayacağı geliyor.
ÖSYM'nin mevcut takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, puanlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Bunun için ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranına girilmesi ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor.
Sonuç ekranında adayların KPSS'ye ilişkin puan ve sınav sonuç bilgileri görüntülenebilecek.