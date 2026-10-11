Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026 2207: GSB KYK burs başvuruları ne zaman?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026 2207: GSB KYK burs başvuruları ne zaman?

        Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular e devlet ekranı üzerinden tamamlanacak. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 19:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Burs/kredilere genellikle her yıl belirli dönemlerde artış yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler KYK burslarından yararlanabiliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

        2

        2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

        KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

        3

        KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

        Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KYK
        #KYK burs
        #kyk kredi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Maçta 3. gol sesi!
        Maçta 3. gol sesi!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!