KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026 2207: GSB KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Burs/kredilere genellikle her yıl belirli dönemlerde artış yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler KYK burslarından yararlanabiliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?