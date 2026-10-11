KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026 2207: GSB KYK burs başvuruları ne zaman?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular e devlet ekranı üzerinden tamamlanacak. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Burs/kredilere genellikle her yıl belirli dönemlerde artış yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler KYK burslarından yararlanabiliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmıştı.
KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.