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        Haberler Bilgi KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA GSB.GOV.TR | Gözler GSB’de! 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA GSB.GOV.TR | Gözler GSB’de! 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 12-16 Ekim tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından 2026-2027 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 13-17 Ekim'de alınan başvuruların sonucu 4 Kasım'da açıklanmıştı. Erişime açılması beklenilen 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, KYK burs başvuru sonucu açıklanma tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        KYK burs ve kredi sonuçları için milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. 16 Ekim’de sona eren başvuru sürecinin ardından gözler GSB’den gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar, e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden KYK burs ve kredi sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte, 2026-2027 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı…

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuç takviminin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

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        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. GSB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak yönlendirmeler de sorgulama ekranına ulaşmak için kullanılabilecek.

        Sonuçları kontrol etmek isteyen öğrenciler şu adımları izleyebilir:

        e-Devlet sistemine giriş yapın.

        Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetini açın.

        Kimlik doğrulamasını tamamlayın.

        Başvuru sonucunuz açıklandıysa ekrandaki bilgileri kontrol edin.

        Sonuçlar erişime açılmadan sorgulama ekranında yeni döneme ait bir sonuç görüntülenmeyebilir.

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        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci, sonuçların açıklanması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yürütülecek. Hak sahiplerinin, belirlenen süre içinde taahhütname onayını yapması gerekiyor.

        2026-2027 dönemi ilk ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı. Ödeme tarihleri ve taahhütname işlemleri için GSB'nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

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        2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 yılı ocak ayından itibaren geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut aylık tutarlar şöyle:

        Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

        Yüksek lisans: 8.000 TL

        Doktora: 12.000 TL

        2027 yılında uygulanacak burs ve kredi tutarlarına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni miktarların duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin alacağı aylık destek tutarları da netleşecek.

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        #kredi
        #GSB
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