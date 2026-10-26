KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA GSB.GOV.TR | Gözler GSB’de! 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı ocak ayından itibaren geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut aylık tutarlar şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

2027 yılında uygulanacak burs ve kredi tutarlarına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni miktarların duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin alacağı aylık destek tutarları da netleşecek.