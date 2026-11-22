LİVERPOOL – MANCHESTER UNİTED MAÇ BİLGİLERİ

Liverpool ve Manchester United arasındaki rekabet, İngiltere futbolunun en köklü mücadelelerinden biridir. İki takım da yalnızca üç puan için değil, prestij ve taraftarlarına gurur yaşatmak için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu, mücadele gücü yüksek ve heyecanlı geçmesi bekleniyor.