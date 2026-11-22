Liverpool - Manchester United maçı canlı izle: Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol tutkunları Liverpool - Manchester United maçını canlı yayında takip etmek istiyor. İngiltere Premier League'de Liverpool – Manchester United karşılaşması bugün oynanıyor. Anfield'da karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi büyük heyecana sahne oluyor. Maçı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Liverpool - Manchester United maçı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. Peki Liverpool Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı nereden izlenir?
Liverpool - Manchester United maçı için heyecan dorukta. Premier League’in iki köklü ekibini buluşturacak mücadelede gözler Anfield’a çevrildi. Taraftarlar, sezonun merakla beklenen derbisinde takımlarının performansını heyecanla bekliyor. Liverpool - Manchester United maçı canlı yayın kanal bilgisi, yayın saati gibi bilgiler netleşti. Peki Liverpool - Manchester United maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte, Liverpool - Manchester United maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri…
LİVERPOOL – MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool - Manchester United maçı 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanaca. Dev karşılaşmanın başlama saati ise 19.30. Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca beIN CONNECT üzerinden de izlenebilecek.
Futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.
LİVERPOOL – MANCHESTER UNİTED MAÇ BİLGİLERİ
Liverpool ve Manchester United arasındaki rekabet, İngiltere futbolunun en köklü mücadelelerinden biridir. İki takım da yalnızca üç puan için değil, prestij ve taraftarlarına gurur yaşatmak için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu, mücadele gücü yüksek ve heyecanlı geçmesi bekleniyor.