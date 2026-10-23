MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK, NEDEN ESKİ BÖLÜM YAYINLANDI?

MasterChef Türkiye, 23 Ekim 2026 Cuma günü TV8'in yayın akışında saat 20.00'de yeni bölüm olarak gösterildi. Ancak ekranda yeni bölüm yerine eski bölümün yayınlanması, programın yayın planında değişiklik yapıldığına işaret etti.

Şu ana kadar TV8 tarafından bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yayın değişikliğinin özel bir nedenden kaynaklandığını veya yarışmanın yayından kaldırıldığını söylemek mümkün değil.