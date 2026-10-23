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        MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

        MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim Cuma akşamı TV8 ekranlarında yeni bölüm yerine eski bölümün yayınlanması üzerine araştırmalarına başladı. Yeni bölüm bekleyen seyirciler, MasterChef'in neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, MasterChef bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 23 Ekim MasterChef Türkiye TV8 yayın akışı ve MasterChef'in yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'nin 23 Ekim Cuma günü yayın akışında yer almasına rağmen tekrar bölümünün ekrana gelmesi izleyicilerde soru işaretlerine yol açtı. Yarışmayı takip edenler, yaşanan değişikliğin nedenini ve yeni bölümün hangi gün yayınlanacağını araştırıyor. TV8'in resmî internet sitesinde cuma akşamı için saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölüm bilgisi bulunurken, izleyicilerin ekran başında eski bölümle karşılaşması yayın planında değişiklik yaşandığını düşündürdü. Ancak bölümün neden değiştirilmesine ilişkin resmî bir açıklama paylaşılmış değil. Peki, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK, NEDEN ESKİ BÖLÜM YAYINLANDI?

        MasterChef Türkiye, 23 Ekim 2026 Cuma günü TV8'in yayın akışında saat 20.00'de yeni bölüm olarak gösterildi. Ancak ekranda yeni bölüm yerine eski bölümün yayınlanması, programın yayın planında değişiklik yapıldığına işaret etti.

        Şu ana kadar TV8 tarafından bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yayın değişikliğinin özel bir nedenden kaynaklandığını veya yarışmanın yayından kaldırıldığını söylemek mümkün değil.

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        MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        TV8'in resmî internet sitesinde MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim 2026 Cumartesi tarihli bölüm tanıtımı bulunuyor. Kanalın yayın akışında cumartesi günü saat 20.00 için yeni bölüm bilgisi yer alıyor.

        Bu nedenle yarışmanın yeni bölümünün 24 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Bununla birlikte cuma günü yaşanan değişiklik nedeniyle izleyicilerin güncel yayın akışını kontrol etmesinde fayda var.

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        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

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