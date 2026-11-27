MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için geri sayım sürüyor. Yarışmacılar, doğru bıçak kullanımı konseptiyle hem mutfak becerilerini hem de teknik bilgilerini ortaya koyacak. Takım oyununu kaybeden ekipteki yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçecek. Peki, 27 Kasım Cuma MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazanacak ve haftanın üçüncü eleme adayı kim olacak? İşte 27 Kasım 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...