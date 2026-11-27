MasterChef'te pota şekilleniyor! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. 27 Kasım 2026 Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümde mavi ve Kırmızı Takım, haftanın üçünçü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Haftanın üçüncü takım oyununda yarışmacıları bu kez doğru bıçak kullanımı konsepti bekliyor. Mutfakta hız kadar teknik bilgi ve doğru ekipman seçimi de gecenin sonucunu belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, 27 Kasım eleme adayı kim olacak? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için geri sayım sürüyor. Yarışmacılar, doğru bıçak kullanımı konseptiyle hem mutfak becerilerini hem de teknik bilgilerini ortaya koyacak. Takım oyununu kaybeden ekipteki yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçecek. Peki, 27 Kasım Cuma MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazanacak ve haftanın üçüncü eleme adayı kim olacak? İşte 27 Kasım 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 27 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı, 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak. Mavi ve Kırmızı Takım, haftalık mücadelede avantaj elde etmek ve rakibini eleme sürecinde zor durumda bırakmak için yarışacak.
Önceki iki takım oyununda Mavi Takım ve Kırmızı Takım birer galibiyet elde ederek haftalık skoru 1-1'e getirmişti. Bu nedenle üçüncü dokunulmazlık mücadelesi, takımlar açısından kritik önem taşıyor.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekip, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanacak tabağı hazırlayarak eleme potasına girmekten kurtulmaya çalışacak.
Bireysel dokunulmazlığın sahibi, yarışmacıların performanslarının değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.
MASTERCHEF 27 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı, dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak süreçle belli olacak. Önceki günlerde Bahar ve Ayşe eleme potasına giren isimler olmuştu.
27 Kasım Cuma akşamı açıklanacak yeni adayla birlikte haftanın eleme potası şekillenmeye devam edecek. Takım oylamasının ardından belirlenecek isim, haftanın eleme mücadelesinde yer alacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Şu ana kadar haftanın eleme potasına giren yarışmacılar şöyle:
- Bahar
- Ayşe
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ve eleme oylamasının ardından listeye yeni bir isim eklenecek. Gecenin sonuçları açıklandığında eleme adayları listesi güncellenecek.