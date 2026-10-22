MEMUR MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM: Ocak 2027’de doktor, polis, hemşire memur zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaş zammı kaç TL olacak?

Böylece maaşlara yansıyacak nihai artış, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle ortaya çıkacak. En düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılarak yapılan örnek hesaplamalarda ise farklı zam ihtimallerine göre oluşabilecek yeni maaş tutarları şöyle sıralanıyor:

Yüzde 5 zam - 73.735 TL

Yüzde 7 zam - 75.140 TL

Yüzde 8,01 zam - 75.849 TL

Yüzde 10 zam - 77.246 TL

Yüzde 8,01'lik zam senaryosunda 70 bin 224 TL olan maaş yaklaşık 75 bin 849 TL'ye yükseliyor. Bu hesaplamalar örnek niteliğinde olup aile yardımı, çocuk yardımı, meslek ve derece farklılıkları gibi unsurlara göre maaş tutarları değişiklik gösterebilir.