2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı, TÜİK tarafından 5 Ocak 2027'de duyurulacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Maaş artışları, 2026'nın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı ve 2027'nin ilk altı ayı için kararlaştırılan yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı dikkate alınarak hesaplanacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.

Temmuz ayı enflasyonu 1,78, Ağustos ayı enflasyonu 1,84, Eylül ayı enflasyonu 1,84 ve Ekim ayı enflasyonu 2,58 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 5 toplu sözleşme zammı eklendiğinde yüzde 6,27 oldu.