MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? Ocak 2027'de Polis, öğretmen, hemşire yeni maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı hesaplama
Memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağkur emeklilerinin zamları şekilleniyor. 4 aylık enflasyon verileriyle hesaplanan memur, memur emeklisi ve emekli aylıklarının zam oranı belli oldu. Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu. Peki memur zammı 2027 ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte, Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşında son durum
Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer memur meslek grubunda yer alan vatandaşlar memur zammı son dakika haberlerini takip ediyor. Asgari ücret zam oranını belli olmasıyla gözler öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat, mühendis ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara çevrilecek. Memur maaş zammı için Kasım ve Aralık ayı enflasyonu bekleniyor. Peki Yeni memur maaşları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2027 Ocak Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşı ne kadar olacak?
2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı, TÜİK tarafından 5 Ocak 2027'de duyurulacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Maaş artışları, 2026'nın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı ve 2027'nin ilk altı ayı için kararlaştırılan yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı dikkate alınarak hesaplanacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur ve memur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.
Temmuz ayı enflasyonu 1,78, Ağustos ayı enflasyonu 1,84, Eylül ayı enflasyonu 1,84 ve Ekim ayı enflasyonu 2,58 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 5 toplu sözleşme zammı eklendiğinde yüzde 6,27 oldu.
2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 7,91 oranındaki tahmini artışa göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek tutarlar şu şekilde:
Unvan, Mevcut Maaş, Yeni Maaş
Şube Müdürü (1/4)107.110 TL 115.582,40 TL
Memur (9/1)73.070 TL 78.849,84 TL
Uzman Öğretmen (1/4)92.166 TL 99.456,33 TL
Öğretmen (1/4)83.254 TL 89.839,39 TL
Başkomiser (3/1)101.242 TL 109.250,24 TL
Polis Memuru (8/1)92.618 TL 99.944,08 TL
Uzman Doktor (1/4)170.730 TL 184.234,74 TL
Hemşire (5/1)84.845 TL 91.556,24 TL
Mühendis (1/4)109.185 TL 117.821,53 TL
Teknisyen (11/1)75.877 TL 81.878,87 TL
Profesör (1/4)153.208 TL 165.326,75 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)102.779 TL 110.908,82 TL
Vaiz (1/4)86.983 TL 93.863,36 TL
En düşük memur maaşı 70.224 TL 75.778,72 TL
2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Yeni yılda yapılacak zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon farkı ve toplu sözleşme kapsamında belirlenen artış üzerinden şekillenecek.
2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurların ocak ayında alacağı artışta, temmuz-aralık dönemine ait enflasyon verileri belirleyici olacak. Enflasyonun mevcut zam oranını aşan bölümü, maaşlara enflasyon farkı olarak yansıtılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 29,5 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması halinde memurlar için yaklaşık yüzde 2,78 enflasyon farkı oluşacak. Ocak 2027 için öngörülen yüzde 5 toplu sözleşme artışı da eklendiğinde toplam maaş zammının yaklaşık yüzde 7,91 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
NİHAİ ZAM ORANI İÇİN GÖZLER YENİ KARARLARDA
Memur maaşlarına yapılacak artışın kesinleşmesinde enflasyon verilerinin yanı sıra hükümetin alacağı ek zam ve refah payı kararları da etkili olacak. Özellikle en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler, maaşlardaki son tabloyu değiştirebilecek.
Mevcut tahminler yüzde 7,91 civarında bir artışa işaret etse de bu oran henüz kesinleşmiş değil. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı net zam, yıl sonu enflasyonunun açıklanması ve yapılacak olası ek düzenlemelerin ardından belli olacak.