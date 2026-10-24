Sonbaharın son döneminde etkili olan pastırma sıcakları, gündüzleri ılık ve güneşli, geceleri ise serin havayla kendini gösteriyor. Ekim sonu ve kasım ayında yaşanabilen bu kısa süreli sıcaklık artışının tarihi, 2026 yılında da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminleri yakından takip edilirken pastırma yazının hangi tarihlerde etkili olacağı ve sıcaklıkların hangi bölgelerde yükseleceği araştırılıyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne kadar sürecek ve en çok hangi illeri etkileyecek? İşte, 2026 pastırma sıcakları tarihlerine ilişkin detaylar…