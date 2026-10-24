Meteoroloji pastırma sıcakları için tarih verdi! MGM ile 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
2026 pastırma sıcakları için gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerine çevrildi. Ekim sonu ve kasım ayında sıcaklıkların yeniden yükselip yükselmeyeceği merak edilirken, pastırma yazının başlangıç tarihi ve süresi araştırılıyor. Gündüzleri ılık ve güneşli, geceleri ise serin havanın etkili olduğu bu dönemde, sıcaklıkların hangi bölgelerde daha fazla hissedileceği de gündemde. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
Sonbaharın son döneminde etkili olan pastırma sıcakları, gündüzleri ılık ve güneşli, geceleri ise serin havayla kendini gösteriyor. Ekim sonu ve kasım ayında yaşanabilen bu kısa süreli sıcaklık artışının tarihi, 2026 yılında da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminleri yakından takip edilirken pastırma yazının hangi tarihlerde etkili olacağı ve sıcaklıkların hangi bölgelerde yükseleceği araştırılıyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne kadar sürecek ve en çok hangi illeri etkileyecek? İşte, 2026 pastırma sıcakları tarihlerine ilişkin detaylar…
MGM TAHMİNLERİ PASTIRMA SICAKLARINA İŞARET ETTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Ekim-1 Kasım 2026 dönemine ilişkin tahminine göre, hava sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sıcaklıkların normallerin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma yazı, Türkiye'de genellikle ekim ayının sonları ile kasım ayının ortalarında görülen kısa süreli ılık hava dönemi olarak biliniyor. Ancak bu dönem her yıl aynı tarihlerde yaşanmıyor. 2026 yılında da başlangıç tarihini kesin olarak belirlemek için güncel meteoroloji tahminlerinin takip edilmesi gerekiyor.
PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Pastırma sıcakları, uygun hava koşullarında birkaç gün boyunca etkili olabiliyor. Süre, atmosferik koşullara ve yüksek basınç sisteminin etkisini ne kadar koruduğuna göre değişiyor. Bu nedenle 2026 pastırma yazının kaç gün süreceğine ilişkin kesin bir süre vermek mümkün değil.
PASTIRMA SICAKLARI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?
Pastırma sıcaklarının etkisi bölgelere ve yerel hava koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da yaşanabilecek sıcaklık değişimlerinin yanı sıra Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'daki tahminler de önem taşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların kaç dereceye ulaşacağı ise il bazında yayımlanan günlük hava tahminleriyle netleşecek.
PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma sıcakları, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreli yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Yağışın azalması, bulutluluğun düşmesi ve güneşlenmenin artması gündüzleri havanın ısınmasını sağlayabiliyor. Geceleri ise yeryüzünün ısı kaybetmesi nedeniyle sıcaklıklar belirgin biçimde düşebiliyor. Bu süreçte özellikle sabah saatlerinde pus ve sis görülebiliyor.
PASTIRMA YAZI ADI NEREDEN GELİYOR?
Pastırma yazı ifadesinin, geleneksel pastırma üretimiyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Pastırmanın kurutulması için gündüzleri güneşli ve nispeten ılık, geceleri ise serin havanın elverişli koşullar oluşturması, bu dönemin halk arasında bu adla anılmasıyla ilişkilendiriliyor.