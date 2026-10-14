Metro ve tramvay saatleri uzatıldı mı? Metro hattında son sefer saat kaçta? Metro İstanbul duyurdu
İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürürken Metro ve tramvay saatlerine düzenleme geldi. Metro İstanbul'un açıklamasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların ulaşımda mağduriyet yaşamaması amacıyla kent genelindeki birçok raylı sistem hattında seferlerin uzatıldığı belirtildi. Peki Metro ve tramvay son sefer saat kaçta?
Metro ve tramvay saatleri, İstanbul’da etkili olan yağış sebebiyle değişti. Yetkililer, yolculara seyahatlerini güncellenen sefer saatlerini dikkate alarak planlamaları çağrısında bulundu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yaşanan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattında seferlerin uzatıldığı belirtildi.
METRO VE TRAMVAY SAATLERİ NE KADAR SÜREYLE UZATILDI?
Yağış nedeniyle Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek.
Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında da seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Kararın, kentte yaşanan yoğun yağış nedeniyle yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi.