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        Haberler Bilgi MİLLİ MAÇ TARİHİ | UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

        MİLLİ MAÇ TARİHİ | UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

        A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı ekip, İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milli maçın canlı yayın kanalı, oynanacağı stat ve Türkiye'nin gruptaki son maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Türkiye- Belçika milli maç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        1

        UEFA Uluslar Ligi 2026 maç programı kapsamında A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Belçika ile oynayacağı milli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Türkiye'nin gruptaki son iki karşılaşmasının programı da belli oldu. Peki, Türkiye – Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte, Milli takım fikstürü ile Türkiye-Belçika maçının yayın bilgileri…

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        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak.

        3

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye-Belçika maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Türkiye-Belçika karşılaşması, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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        A MİLLİ TAKIM'IN KALAN MAÇ PROGRAMI

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kalan maç programı şöyle:

        12 Kasım 2026 Perşembe, saat 20.00: Türkiye-Belçika

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        15 Kasım 2026 Pazar, saat 22.45: Fransa-Türkiye

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        #milli maç
        #türkiye
        #belçika
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