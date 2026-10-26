MİLLİ MAÇ TARİHİ | UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi 2026 maç programı kapsamında A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Belçika ile oynayacağı milli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Türkiye'nin gruptaki son iki karşılaşmasının programı da belli oldu. Peki, Türkiye – Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte, Milli takım fikstürü ile Türkiye-Belçika maçının yayın bilgileri…