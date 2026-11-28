MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi 1 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL arttı.

Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olurken amorti dahil çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.