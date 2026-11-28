MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2027: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL? İşte bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı!
2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım sürüyor. 31 Aralık 2026 Perşembe gecesi yapılacak çekiliş için belirlenen büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları merak ediliyor. Geçen yıla göre yüzde 25 artış yaşayan çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları şansını denemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL? İşte 2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, büyük ikramiye tutarı ve yeni yıl çekilişine ilişkin merak edilenler…
2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2026 Perşembe gecesi gerçekleştirilecek. Çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olacak. Geri sayım sürerken hem büyük ikramiye tutarı hem de güncel bilet fiyatları zengin olabilme umuduyla şansını deneyecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet kaç TL? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları 2027 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar…
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango'nun 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 9 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulan biletlerin ücretleri, geçen yıla göre yüzde 25 artırıldı.
2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle:
Çeyrek bilet: 250 TL
Yarım bilet: 500 TL
Tam bilet: 1.000 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi 1 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL arttı.
Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olurken amorti dahil çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.
ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLETE İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?
Milli Piyango'da kazanılan ikramiyenin tutarı, biletin tam, yarım veya çeyrek olmasına göre değişiyor. Çekilişte kazanan numaranın tam bilete isabet etmesi durumunda ilgili ikramiyenin tamamı, yarım bilete isabet etmesi durumunda yarısı, çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise dörtte biri ödeniyor.
Buna göre 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin bir bilet numarasına isabet etmesi durumunda, kazanan biletin türüne göre ödenecek tutarlar şöyle:
Tam bilet: 1 milyar TL
Yarım bilet: 500 milyon TL
Çeyrek bilet: 250 milyon TL
Aynı numarayı taşıyan yarım veya çeyrek biletlerin diğer paylarının da satılmış olması halinde ödül, bu payların sahipleri arasında dağıtılıyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri, yetkili satış bayilerinin yanı sıra Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor.
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yılın son gecesinde yapılacak çekilişle birlikte 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiyelerin ve amortinin isabet ettiği numaralar da belli olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek çekilişin ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden açıklanacak. Büyük ikramiye, amorti ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin sonuçlar bu kanallardan sorgulanabilecek.