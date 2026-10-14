Motokuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve motokuryeler yasak mı?
İstanbul'da olumsuz hava koşullarının etkili olması sebebiyle motokuryelerin çalışma durumuna gözler çevrildi. Yemek siparişi, market alışverişi, kargo teslimatı bekleyenler İstanbul'da kuryelerin çalışma durumuna odaklandı. Daha önce etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle valilikler birçok ilde motokuryelerin trafiğe çıkışını yasaklamıştı. Peki, Motokuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve motokuryeler yasak mı?
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından ‘’Motokuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu?’’ sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği'nden ise son dakika açıklama geldi. Peki, İstanbul’da motokuryeler yasak mı, çalışıyor mu? Motosiklet ve motokuryeler sipariş getiriyor mu? İşte detaylar
MOTORKURYELER YASAK MI, SİPARİŞ GETİRİYOR MU?
İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.
İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.
Bu kararlar çerçevesinde;
İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.
Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00’dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır"