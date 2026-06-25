11. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2026 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Mülakat sonrası yetenek sınavına girmek istemeyen adaylar bu haklarından feragat edebilirler. Bu durumda tek tercihi Bando MYO olan adayların adaylığı sonlandırılacaktır. Varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir.

b. Erkek adaylarda sırasıyla; Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar, diğer lise ve dengi okullardan mezun olan/olacak adaylardan birinci tercihi Bando MYO olan adaylar ve tercihleri arasında Bando MYO olan adaylar çağrı kontenjanını dolduracak şekilde MSÜ-2026 genel puan türüne göre sıralanarak çağrı yapılmıştır.

c. Kadın adaylarda; Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar MSÜ-2026 genel puanına göre sıralanarak çağrı kontenjanı doldurulmuştur. Bu nedenle diğer lise ve dengi okullardan mezun olan/olacak adaylardan Bando MYO kontenjanına çağrı yapılmamıştır.