MSÜ mülakat tarihleri 2026: Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) mülakat sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı takvimine çevrildi. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için seçim aşamalarına katılacak adaylar mülakat tarihlerini araştırmaya başladı. Seçim aşamalarında adaylar fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık kontrollerinden geçirilecek. Peki MSÜ mülakat sınavı ne zaman, Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte 2026 MSÜ mülakat takvimi ve seçim aşamalarına ilişkin detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilecek seçim aşamaları öncesinde adayların araştırmaları hız kazandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvuruda bulunan adaylar, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda adaylar sınav merkezlerinde değerlendirmeye alınacak. Seçim aşamalarında adayların fiziki performansları, genel yetenekleri ve mülakat başarıları ölçülecek. Peki 2026 MSÜ mülakatları ve fiziki yeterlilik sınavları ne zaman yapılacak? İşte MSÜ mülakat tarihleri...
MSÜ MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
1. Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.
3. 15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecektir.
4. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Sınav saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.00 ve 08.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.
5. Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).
b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
6. Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),
3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
7. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.
8. Boy-kilo standartları tercih edilen okul türüne göre farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
9. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.
10. Hava Harp Okulu adayları Psikomotor Testine katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2026 sayısal puanına göre belirlenmiştir.
11. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:
a. MSÜ-2026 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Mülakat sonrası yetenek sınavına girmek istemeyen adaylar bu haklarından feragat edebilirler. Bu durumda tek tercihi Bando MYO olan adayların adaylığı sonlandırılacaktır. Varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir.
b. Erkek adaylarda sırasıyla; Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar, diğer lise ve dengi okullardan mezun olan/olacak adaylardan birinci tercihi Bando MYO olan adaylar ve tercihleri arasında Bando MYO olan adaylar çağrı kontenjanını dolduracak şekilde MSÜ-2026 genel puan türüne göre sıralanarak çağrı yapılmıştır.
c. Kadın adaylarda; Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar MSÜ-2026 genel puanına göre sıralanarak çağrı kontenjanı doldurulmuştur. Bu nedenle diğer lise ve dengi okullardan mezun olan/olacak adaylardan Bando MYO kontenjanına çağrı yapılmamıştır.
12. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar sınav günü enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir (Piyano ve bateri hariç).
13. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN'un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
14. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2026 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmaktadır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgelendiremeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.
15. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
16. Sınav merkezine cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ile girilmeyecek, nizamiyede belirtilen yerlere teslim edilecektir.
17. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.
18. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.
19. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.
20. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
21. Adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi adayların kendi sorumluluğundadır. Adres ve iletişim bilgileri güncellemesine ihtiyaç duyan adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Tercih İşlemleri/Bilgilerim sekmesinden güncelleme işlemlerini yapabilecektir.
22. Adaylar temin faaliyetine ilişkin bilgi taleplerini, https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Tercih İşlemleri/Çağrı Takip sekmesinden yapabilecektir.