ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR? Temmuz zammı ile Öğretmen maaşı ne kadar, kaç lira olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile öğretmen maaş zammı beklentileri
Öğretmenlerin Temmuz 2026 maaş artışı için bekleyiş kritik aşamaya geldi. Ocak-mayıs dönemine ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam hesabında tablo büyük ölçüde ortaya çıkarken, kesin oran için haziran ayı enflasyonu bekleniyor. TÜİK'in duyuracağı son veriyle birlikte öğretmen maaşlarına yansıyacak artış netleşecek. Peki, temmuzda öğretmen maaşı ne kadar olacak, zamlı öğretmen maaşları kaç TL'ye yükselecek? İşte memur zammı kapsamında yapılan son hesaplamalar...
Haziran ayı enflasyon verisinin temmuz ayının ilk haftasında açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek. Bu veriyle beraber öğretmen maaşlarında yapılacak artış oranı netlik kazanacak. Zamlı maaşlara ilişkin resmi tablo henüz açıklanmazken, 5 aylık enflasyon farkı esas alınarak hazırlanan tahmini öğretmen maaşı hesaplamaları merak konusu oldu. Peki, temmuz zammıyla öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL’ye yükselecek? İşte 5 aylık enflasyon farkına göre 2026 Temmuz dönemi öğretmen maaşı zam tahminleri...
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Memurlar, zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz’da hesaplarında görecek.
Memur emeklileri ise Temmuz ayının başında aylıklarını mevcut tutar üzerinden alacak. Kesin zam oranının belirlenmesinin ardından yeni maaş hesaplamaları yapılacak ve oluşan fark ödemeleri, ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplara yatırılacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan süreçte TÜFE’deki toplam artış yüzde 16,60 olarak kaydedildi. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının 5 aylık kısmı kesinleşirken, nihai zam oranı için gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.
Haziran rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak kesin artış belli olacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Uzman öğretmen maaşları için yapılan hesaplamalarda, 1/4 derecedeki uzman öğretmenin mevcut aylığı 81.219 TL olarak öne çıkıyor. 5 aylık TÜFE oranı olan yüzde 12,41 dikkate alındığında bu tutarın yaklaşık 91.291 TL’ye çıkması bekleniyor. Zam oranının yüzde 13,93 seviyesine ulaşması halinde ise uzman öğretmen maaşının 92.524 TL’ye kadar yükselmesi ihtimali bulunuyor.
1/4 derecedeki öğretmen maaşı ise mevcut hesaplamalara göre 73.368 TL seviyesinde yer alıyor. Yüzde 12,41’lik 5 aylık enflasyon artışı baz alındığında bu rakamın yaklaşık 82.475 TL’ye yükselmesi öngörülürken, yüzde 13,93’lük zam senaryosunda maaşın 83.589 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. Böylece öğretmen maaşlarında enflasyon oranına bağlı olarak 9 bin TL’yi aşan bir artış beklentisi oluşuyor. Nihai zam oranı, kesin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.