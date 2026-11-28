On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Kasım Cuma On Numara sonucu sorgula ekranı
Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilen haftanın çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin hangi talihli ya da talihlilere çıktığı merak konusu oldu. Çekilişe katılanlar, kuponlarında yer alan numaraları sonuçlarla karşılaştırmaya başladı. On Numara'da 10 bilen talihlilerin yanı sıra diğer kategorilerde ikramiye kazananların sayısı da araştırılıyor. Peki, 27 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara çekiliş sonucu nasıl, nereden sorgulanır? İşte Milli Piyango Online ile 27 Kasım 2026 Cuma On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...
Haftanın On Numara çekilişi 27 Kasım Cuma günü Milli Piyango tarafından gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Çekilişte farklı kategorilerde ikramiye kazanan talihlilerin sayısı da belli oldu. Peki, On Numara sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır, büyük ikramiye devretti mi? İşte Milli Piyango 27 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
27 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişte belirlenen numaralar, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.
27 Kasım 2026 On Numara kazandıran numaralar:
2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18
20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 39 - 46 - 53 - 67 - 69
On Numara'da büyük ikramiyeyi (183.033,85 ₺) 8 kişi kazandı.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.