ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ 2026: Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 MEB e-Kayıtlar nasıl yapılacak?
Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar devam ederken, ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci velilerin gündeminde yer alıyor. 2026 MEB ortaokul kayıtlarının hangi tarihte başlayacağı, adrese dayalı yerleştirme kapsamında işlemlerin nasıl yapılacağı ve e-Kayıt sisteminin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Kayıt dönemine ilişkin ayrıntıları araştıran veliler, okul kayıtlarında belge gerekip gerekmediğini de öğrenmek istiyor. Peki, 2026 ortaokul kayıtları ne zaman yapılacak, e-Kayıt süreci nasıl işleyecek? İşte merak edilen detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar sürerken, ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci merak ediliyor. İlkokuldan ortaokula geçecek öğrenciler için kayıtların hangi tarihte başlayacağı, e-Kayıt sisteminin nasıl işleyeceği ve işlemlerin veliler tarafından takip edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 2026 ortaokul kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt sürecinde hangi adımlar izlenecek? İşte MEB’in duyurduğu ortaokul kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar...
ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ortaokul kayıt işlemleri, öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Bu kapsamda öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen okullara yerleştirilecek.
Veliler, çocuklarının hangi okula kaydedildiğini MEB’in resmi sorgulama ekranları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile ilgili okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.
Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, MEB tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda nakil başvurusu yapılabilecek.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih, ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve eğitim yılının tamamlanacağı gün belli oldu. Takvime göre öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğrenciler ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni eğitim yılına başlayacak.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027’de başlayıp 5 Şubat 2027’de sona erecek.