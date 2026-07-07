2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar sürerken, ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci merak ediliyor. İlkokuldan ortaokula geçecek öğrenciler için kayıtların hangi tarihte başlayacağı, e-Kayıt sisteminin nasıl işleyeceği ve işlemlerin veliler tarafından takip edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 2026 ortaokul kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt sürecinde hangi adımlar izlenecek? İşte MEB’in duyurduğu ortaokul kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar...