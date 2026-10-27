Süper Lig'de derbide son düdük geldi, zirvede hesaplar değişti! 26 Ekim 2026 Pazartesi Süper Lig Puan Durumu
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı, kritik karşılaşmalarla devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen takımlar, haftanın önemli maçlarında sahaya çıktı. Karşılaşmalar nedeniyle taraftarlar, Süper Lig güncel puan durumunu, haftanın maç sonuçlarını ve takımlarının sıralamadaki yerini araştırıyor. İşte Süper Lig puan durumu tablosu...
Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarla sürüyor. Haftanın en çok beklenen maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya geldi. Aynı gün Beşiktaş da sahasında Başakşehir'i konuk etti. İşte 26 Ekim 2026 Süper Lig güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU 26 EKİM 2026
Galatasaray - 22 puan
Amedspor - 20 puan
Trabzonspor - 19 puan
Beşiktaş - 18 puan
Fenerbahçe - 16 puan
Kasımpaşa - 16 puan
Kocaelispor - 15 puan
Erzurumspor - 14 puan
Çorum FK - 13 puan
Göztepe - 12 puan
Başakşehir - 12 puan
Alanyaspor - 12 puan
Çaykur Rizespor - 10 puan
TÜMOSAN Konyaspor - 8 puan
Gaziantep FK - 8 puan
Gençlerbirliği - 8 puan
Samsunspor - 4 puan
Eyüpspor - 3 puan
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ ZİRVE YARIŞINI ETKİLEYECEK
Süper Lig'in 9. haftasında gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı galibiyetle puanını yükseltmeyi ve rakibiyle arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.
26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşma, şampiyonluk yarışının gidişatı açısından önem taşıyor. Derbinin sonucu, üst sıralardaki puan tablosunda değişikliğe neden olabilir.