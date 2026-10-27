Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarla sürüyor. Haftanın en çok beklenen maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya geldi. Aynı gün Beşiktaş da sahasında Başakşehir'i konuk etti. İşte 26 Ekim 2026 Süper Lig güncel puan durumu...