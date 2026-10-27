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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig'de derbide son düdük geldi, zirvede hesaplar değişti! 26 Ekim 2026 Pazartesi Süper Lig Puan Durumu

        Süper Lig'de derbide son düdük geldi, zirvede hesaplar değişti! 26 Ekim 2026 Pazartesi Süper Lig Puan Durumu

        Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı, kritik karşılaşmalarla devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen takımlar, haftanın önemli maçlarında sahaya çıktı. Karşılaşmalar nedeniyle taraftarlar, Süper Lig güncel puan durumunu, haftanın maç sonuçlarını ve takımlarının sıralamadaki yerini araştırıyor. İşte Süper Lig puan durumu tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarla sürüyor. Haftanın en çok beklenen maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya geldi. Aynı gün Beşiktaş da sahasında Başakşehir'i konuk etti. İşte 26 Ekim 2026 Süper Lig güncel puan durumu...

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        SÜPER LİG PUAN DURUMU 26 EKİM 2026

        Galatasaray - 22 puan

        Amedspor - 20 puan

        Trabzonspor - 19 puan

        Beşiktaş - 18 puan

        Fenerbahçe - 16 puan

        Kasımpaşa - 16 puan

        Kocaelispor - 15 puan

        Erzurumspor - 14 puan

        Çorum FK - 13 puan

        Göztepe - 12 puan

        Başakşehir - 12 puan

        Alanyaspor - 12 puan

        Çaykur Rizespor - 10 puan

        TÜMOSAN Konyaspor - 8 puan

        Gaziantep FK - 8 puan

        Gençlerbirliği - 8 puan

        Samsunspor - 4 puan

        Eyüpspor - 3 puan

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ ZİRVE YARIŞINI ETKİLEYECEK

        Süper Lig'in 9. haftasında gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı galibiyetle puanını yükseltmeyi ve rakibiyle arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

        26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşma, şampiyonluk yarışının gidişatı açısından önem taşıyor. Derbinin sonucu, üst sıralardaki puan tablosunda değişikliğe neden olabilir.

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        26 EKİM PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü üç karşılaşma oynanacak.

        19.00: Çaykur Rizespor - Trabzonspor

        19.00: Beşiktaş - Başakşehir

        21.30: Galatasaray - Fenerbahçe

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