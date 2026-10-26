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        Haberler Gündem Güncel Erman Çete tutuklandı

        Erman Çete tutuklandı

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Erman Çete tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete gözaltına alındı.

        Savcılıkta ifadesi alınan Erman Çete, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çete, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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