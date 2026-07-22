RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RAMS Başakşehir muhtemel rakibi kim olacak? 2026 UEFA 2. eleme turu maçı

UEFA Konferans Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, RAMS Başakşehir’in Avrupa sahnesindeki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Temsilcimizin Inter Turku karşısındaki performansı merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa yolculuğunda avantaj sağlamak isteyen turuncu-lacivertlilerin mücadelesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.