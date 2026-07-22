Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RAMS Başakşehir muhtemel rakibi kim olacak? 2026 UEFA 2. eleme turu maçı

        RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RAMS Başakşehir muhtemel rakibi kim olacak? 2026 UEFA 2. eleme turu maçı

        UEFA Konferans Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, RAMS Başakşehir'in Avrupa sahnesindeki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Temsilcimizin Inter Turku karşısındaki performansı merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa yolculuğunda avantaj sağlamak isteyen turuncu-lacivertlilerin mücadelesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Konferans Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, RAMS Başakşehir’in Avrupa sahnesindeki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Temsilcimizin Inter Turku karşısındaki performansı merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa yolculuğunda avantaj sağlamak isteyen turuncu-lacivertlilerin mücadelesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile Inter Turku karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekip, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak ilk mücadelede sahasında avantajlı bir sonuç alarak rövanş karşılaşmasına moralli gitmeyi hedefliyor.

        3

        RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken, maç heyecanı dijital ortamda tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

        4

        RAMS BAŞAKŞEHİR TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        RAMS Başakşehir, Inter Turku engelini aşması durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Atlètic Club d’Escaldes arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bu aşamada ilk karşılaşmalar 6 Ağustos 2026’da, rövanş maçları ise 13 Ağustos 2026’da oynanacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa serüvenini sürdürmek için bir sonraki turda da başarılı olmayı hedefleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret ediyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor.(İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Mezardaki görüntülere tepki
        Mezardaki görüntülere tepki
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"