RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RAMS Başakşehir muhtemel rakibi kim olacak? 2026 UEFA 2. eleme turu maçı
UEFA Konferans Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, RAMS Başakşehir'in Avrupa sahnesindeki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Temsilcimizin Inter Turku karşısındaki performansı merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa yolculuğunda avantaj sağlamak isteyen turuncu-lacivertlilerin mücadelesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
UEFA Konferans Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, RAMS Başakşehir’in Avrupa sahnesindeki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Temsilcimizin Inter Turku karşısındaki performansı merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa yolculuğunda avantaj sağlamak isteyen turuncu-lacivertlilerin mücadelesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile Inter Turku karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekip, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak ilk mücadelede sahasında avantajlı bir sonuç alarak rövanş karşılaşmasına moralli gitmeyi hedefliyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken, maç heyecanı dijital ortamda tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.
RAMS BAŞAKŞEHİR TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
RAMS Başakşehir, Inter Turku engelini aşması durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Atlètic Club d’Escaldes arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bu aşamada ilk karşılaşmalar 6 Ağustos 2026’da, rövanş maçları ise 13 Ağustos 2026’da oynanacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa serüvenini sürdürmek için bir sonraki turda da başarılı olmayı hedefleyecek.