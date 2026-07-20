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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        20 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete, gece yarısı itibarıyla yayımlanarak erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararların yer aldığı yeni sayıda; kamu kurumlarından ekonomik düzenlemelere, atamalardan yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerine kadar farklı alanları ilgilendiren başlıklar bulunuyor. Resmî kararları yakından takip eden vatandaşlar ise günün sayısında hangi düzenlemelerin yayımlandığını araştırıyor. Peki, 20 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler, hangi konularda yeni adımlar atıldı? İşte öne çıkan gelişmeler ve ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Gece saatlerinde erişime açılan yeni sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ile çeşitli kurumları ve vatandaşları ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Atama kararlarından mevzuat değişikliklerine kadar birçok başlığın bulunduğu Resmî Gazete’nin ayrıntıları kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri…

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        20 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Omurga Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

        –– İstanbul Üniversitesi Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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