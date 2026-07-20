RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Gece saatlerinde erişime açılan yeni sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ile çeşitli kurumları ve vatandaşları ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Atama kararlarından mevzuat değişikliklerine kadar birçok başlığın bulunduğu Resmî Gazete’nin ayrıntıları kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri…