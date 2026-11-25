Sabah FK - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Sabah FK - Barcelona maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu bağlamda Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Avrupa futbolunun iki farklı ekolünü karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda kazanarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Sabah FK ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Peki, Sabah FK - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sabah FK - Barcelona maçı canlı izle ekranı...
Sabah FK ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında kozlarını paylaşacak. Bakü'de oynanacak mücadelede İspanyol temsilcisi, üç puan alarak üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor. Azerbaycan ekibi ise güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına alacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sabah FK - Barcelona maçının yayıncı kuruluş ve maçın başlama saatini araştırıyor. Peki, Sabah FK - Barcelona maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Sabah FK - Barcelona maçı muhtemel 11'ler...
SABAH FK - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sabah FK - Barcelona maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
SABAH FK - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sabah FK - Barcelona karşılaşması tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
SABAH FK - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Şampiyonlar Ligi mücadelesini internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformunun yayın ekranını kullanabilecek.
- tabii canlı izle ekranı
BARCELONA - SABAH FK MUHTEMEL 11'LER
Barcelona'da Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Hansi Flick'in hücum hattında Raphinha ve diğer yıldız oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
Barcelona muhtemel 11: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, De Jong, Fermin Lopez, Pedri, Adeyemi, Gordon, Raphinha.
Sabah FK muhtemel 11: Pokatilov, Zedadka, Solvet, Daşdemirov, Puchacz, Lepinjica, Rahmonaliyev, Isaev, Parris, Nwachukwu, Mbina.
LAMINE YAMAL SABAH FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sabah FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. İspanyol ekibinde Yamal'ın yanı sıra bazı sakat oyuncuların da kadroda bulunmaması bekleniyor.