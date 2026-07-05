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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı 5 Temmuz Pazar: Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 5 Temmuz Pazar: Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın son Şans Topu çekilişinin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar erişime açıldı. Çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 5 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte 5 Temmuz Pazar Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 20:19 Güncelleme:
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        5 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. Çekilişin ardından talihliler kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlarla birlikte ikramiye kazanan numaralar da belli oldu. Peki 5 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        5 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

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        5 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        5 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online tarafından açıklandı.

        Kazandıran numaralar:

        2 - 7 - 24 - 30 - 32 + 12

        Şans Topu'nda 5+1 büyük ikramiye (19.660.957,05 ₺) 1 talihlinin biletine isabet etti.

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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