Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Eylül Pazar Şans topu sonuçları nasıl sorgulanır?
Şans Topu sonuçları 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın son Şans Topu çekilişinde talihli numaralar merak konusu olurken, kupon sahipleri sonuçları sorgulamak için Milli Piyango Online ekranına yöneldi. Şans Topu sonuçları ile birlikte 5+1, 5, 4+1 ve diğer ikramiye kategorilerinde kazananların olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri ve Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 6 Eylül Pazar Şans Topu sonuçları...
Şans Topu'nun 6 Eylül 2026 tarihli çekilişi tamamlanırken gözler kazandıran numaralara çevrildi. Haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin ardından resmi sonuç ekranında yayımlanıyor. Kupon sahipleri özellikle Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır ve kazanan numaralar hangileri sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır ve kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte Şans Topu sonuçları için merak edilen tüm detaylar.
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
6 Eylül 2026 Şans Topu kazanan numaralar:
5 - 8- 18 - 24 - 30 + 14
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.