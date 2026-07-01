Soho Giyim ve Enerji'nin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Özellikle Soho Giyim halka arzında kişi başına düşecek lot miktarı yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOHOE kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...