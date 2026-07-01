Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOHOE kaç lot verdi?
Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama süreci 30 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerinde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Şirket, pay başına halka arz fiyatını 15,00 TL olarak belirledi. Halka arz kapsamında toplam 100 milyon lot yatırımcılara sunuldu. Gözler şimdi Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, SOHOE kaç lot verdi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Soho Giyim ve Enerji'nin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Özellikle Soho Giyim halka arzında kişi başına düşecek lot miktarı yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOHOE kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
SOHO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama işlemleri 1 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı. Halka arz sonuçlarının, geçmiş halka arz takvimleri dikkate alındığında talep toplamanın ardından yaklaşık 1-2 iş günü içerisinde açıklanması bekleniyor.
Şirket veya halka arz konsorsiyumu tarafından resmi sonuçlar yayımlandığında yatırımcılar, dağıtım bilgilerine aracı kurumları üzerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşabilecek.
SOHO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçlarının 2 Temmuz Perşembe veya 3 Temmuz Cuma 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklamanın ardından yatırımcılara dağıtılan lot sayıları ve halka arza katılan yatırımcı sayısı da netlik kazanacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından şirketin borsada işlem göreceği ilk gün de ayrıca duyurulacak.
SOHOE KAÇ LOT VERDİ?
SOHOE halka arzında kişi başına düşen lot miktarı henüz belli olmadı. Çünkü dağıtım sonuçları resmi olarak açıklanmadı.
Toplam 100 milyon lotun satışa sunulduğu halka arzda, yatırımcı sayısına göre kişi başına düşecek lot miktarı değişiklik gösterecek. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin lot dağıtımı netleşecek.
SOHO HALKA ARZ FİYATI VE DETAYLARI
Soho Giyim ve Enerji halka arzında pay başına satış fiyatı 15,00 TL olarak belirlendi.
Halka arza ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Halka arz fiyatı: 15,00 TL
Talep toplama tarihleri: 30 Haziran - 1 Temmuz 2026
Talep toplama saatleri: 10.30 - 13.00
Toplam halka arz büyüklüğü: 100.000.000 lot
SOHO GİYİM VE ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE) katılım endeksine uygundur.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 750 Lot (9000 TL).
- 250 Bin katılım ~ 400 Lot (6000 TL).
- 350 Bin katılım ~ 285 Lot (4275 TL).
- 500 Bin katılım ~ 200 Lot (3000 TL).
- 700 Bin katılım ~ 143 Lot (2145 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 90 Lot (1350 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 63 Lot (945 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 45 Lot (675 TL).