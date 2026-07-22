ŞOK 22 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu hafta ŞOK markette indirimli fırsat ürünleri neler? Pikap Hoparlör, Ayaklı Vantilatör ve daha fazlası...
ŞOK'un 22-28 Temmuz tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünleri belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda ev yaşamından elektroniğe, mutfak ürünlerinden yazlık ihtiyaçlara kadar birçok seçenek bulunuyor. Vantilatör, termo piknik çantası, tost makinesi, retro pikap hoparlör ve otomatik karıştırıcı kampanyanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli, fiyatlar ne kadar? İşte 22 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunun ayrıntıları…
ŞOK’un 22-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyasında elektronik ürünlerden piknik ihtiyaçlarına, mutfak gereçlerinden dekoratif ev ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. Vantilatör, retro pikap hoparlör ve dekoratif LED’li ağaç kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunurken, sensörlü solar LED duvar lambası da dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Peki ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak, fiyatlar ne kadar olacak? İşte 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…
ŞOK 22 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Torima Retro Pikap Hoparlör – 799 TL
Sinbo SSM-2587 Tost Makinesi – 499 TL
Aprilla Ayaklı Vantilatör – 1.099 TL
Deniz Yıldızı Şarjlı LED Gece Lambası – 899 TL
Kiwi Otomatik Karıştırıcı – 249 TL
Forever Dekoratif LED'li Ağaç – 499 TL
Figürlü El Vantilatörü – 299 TL
64 GB USB Flash Bellek – 165 TL
64 GB Micro SD Kart – 165 TL
Sensörlü Solar LED Duvar Lambası – 175 TL
Şarjlı LED Kamp Lambası – 250 TL
Solar Bahçe Aplik Lambası – 250 TL
Solar Mum Efektli Bahçe Lambası – 125 TL
20'li LED Işık Zinciri – 299 TL
Termo Piknik Çantası (23 L) – 175 TL
Çantalı Minderli Piknik Seti – 250 TL
Masa örtüsü çeşitleri – 100 TL
Slazenger Erkek Şort – 399 TL
Slazenger Kargo Cepli Erkek Şort – 350 TL
Slazenger Kadın Şort – 350 TL
Slazenger Erkek Terlik – 350 TL
Kadın Çift Tokalı Terlik – 150 TL
%100 Pamuk Ham Bez Şort çeşitleri – 225 TL
Emaye Kızartma Tavası 26 cm – 450 TL
Paşabahçe Lale Çay Bardağı 6'lı – 199 TL
Paşabahçe Heybeli Çay Takımı – 350 TL
Frezya Tatlı Tabağı 6'lı – 350 TL
Borcam Kase – 125 TL
Baharatlık Seti – 150 TL
Keramika Kaşıklık – 100 TL
Solingen 3'lü Bıçak Seti – 125 TL
Pirge Yan Soyacak – 250 TL