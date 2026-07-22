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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 22 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu hafta ŞOK markette indirimli fırsat ürünleri neler? Pikap Hoparlör, Ayaklı Vantilatör ve daha fazlası...

        ŞOK 22 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu hafta ŞOK markette indirimli fırsat ürünleri neler? Pikap Hoparlör, Ayaklı Vantilatör ve daha fazlası...

        ŞOK'un 22-28 Temmuz tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünleri belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda ev yaşamından elektroniğe, mutfak ürünlerinden yazlık ihtiyaçlara kadar birçok seçenek bulunuyor. Vantilatör, termo piknik çantası, tost makinesi, retro pikap hoparlör ve otomatik karıştırıcı kampanyanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli, fiyatlar ne kadar? İşte 22 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunun ayrıntıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        1

        ŞOK’un 22-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyasında elektronik ürünlerden piknik ihtiyaçlarına, mutfak gereçlerinden dekoratif ev ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. Vantilatör, retro pikap hoparlör ve dekoratif LED’li ağaç kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunurken, sensörlü solar LED duvar lambası da dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Peki ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak, fiyatlar ne kadar olacak? İşte 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…

        2

        ŞOK 22 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Torima Retro Pikap Hoparlör – 799 TL

        Sinbo SSM-2587 Tost Makinesi – 499 TL

        Aprilla Ayaklı Vantilatör – 1.099 TL

        Deniz Yıldızı Şarjlı LED Gece Lambası – 899 TL

        Kiwi Otomatik Karıştırıcı – 249 TL

        Forever Dekoratif LED'li Ağaç – 499 TL

        Figürlü El Vantilatörü – 299 TL

        64 GB USB Flash Bellek – 165 TL

        64 GB Micro SD Kart – 165 TL

        3

        Sensörlü Solar LED Duvar Lambası – 175 TL

        Şarjlı LED Kamp Lambası – 250 TL

        Solar Bahçe Aplik Lambası – 250 TL

        Solar Mum Efektli Bahçe Lambası – 125 TL

        20'li LED Işık Zinciri – 299 TL

        Termo Piknik Çantası (23 L) – 175 TL

        Çantalı Minderli Piknik Seti – 250 TL

        Masa örtüsü çeşitleri – 100 TL

        4

        Slazenger Erkek Şort – 399 TL

        Slazenger Kargo Cepli Erkek Şort – 350 TL

        Slazenger Kadın Şort – 350 TL

        Slazenger Erkek Terlik – 350 TL

        Kadın Çift Tokalı Terlik – 150 TL

        %100 Pamuk Ham Bez Şort çeşitleri – 225 TL

        5

        Emaye Kızartma Tavası 26 cm – 450 TL

        Paşabahçe Lale Çay Bardağı 6'lı – 199 TL

        Paşabahçe Heybeli Çay Takımı – 350 TL

        Frezya Tatlı Tabağı 6'lı – 350 TL

        Borcam Kase – 125 TL

        Baharatlık Seti – 150 TL

        Keramika Kaşıklık – 100 TL

        Solingen 3'lü Bıçak Seti – 125 TL

        Pirge Yan Soyacak – 250 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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