ŞOK 22 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu hafta ŞOK markette indirimli fırsat ürünleri neler? Pikap Hoparlör, Ayaklı Vantilatör ve daha fazlası...

ŞOK’un 22-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyasında elektronik ürünlerden piknik ihtiyaçlarına, mutfak gereçlerinden dekoratif ev ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. Vantilatör, retro pikap hoparlör ve dekoratif LED’li ağaç kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunurken, sensörlü solar LED duvar lambası da dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Peki ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak, fiyatlar ne kadar olacak? İşte 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…