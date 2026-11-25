Şükran Günü ne zaman? Thanksgiving Şükran Günü hangi güne denk geliyor, neden kutlanır?
ABD'de her yıl geleneksel olarak Şükran Günü kutlamaları yapılır. Amerika'nın en köklü geleneklerinden biri olan Thanksgiving (Şükran Günü) için hazırlıklar yapılıyor. Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan bu özel gün, ailelerin aynı sofrada buluştuğu ve minnettarlığın ön plana çıktığı gündür. Peki, Şükran Günü ne zaman? Thanksgiving Şükran Günü hangi güne denk geliyor, neden kutlanır ve tarihçesi nedir?
Şükran Günü tarihi merak ediliyor. İlk örnekleri 1621 yılına uzanan Thanksgiving yani Şükran Günü, özellikle ABD’de kutlanan geleneksel bir bayramdır. İnsanlar bu özel günde geçmiş yılın nimetleri ve hasat için şükreder. Tatil döneminde birçok kişi seyahat ederek bayramı sevdikleriyle geçirir. Peki, 2026 Şükran Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
ŞÜKRAN GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Şükran Günü (Thanksgiving), 26 Kasım Perşembe günü kutlanacaktır.
ŞÜKRAN GÜNÜ (THANKSGİVİNG) NEDİR?
Thanksgiving (Şükran Günü), başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Kanada'da da kutlanan, insanların sahip oldukları güzellikler, nimetler, aileleri ve hayatlarındaki olumlu şeyler için şükrettikleri geleneksel bir bayramdır. Temel anlamı şükretmek, paylaşmak, aileyle bir araya gelmek ve minnettarlık duymaktır.
ŞÜKRAN GÜNÜ THANKSGİVİNG'İN TARİHİ NEDİR?
Thanksgiving'in kökeni 1621 yılına dayanır.
İngiltere'den Amerika'ya göç eden ve Pilgrims (Hacılar) olarak bilinen yerleşimciler, zorlu bir kışın ardından ilk başarılı hasatlarından birini gerçekleştirmiştir.
Bu hasadı kutlamak ve şükretmek amacıyla Wampanoag yerlileriyle birlikte bir yemek düzenledikleri anlatılır.