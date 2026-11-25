Şükran Günü tarihi merak ediliyor. İlk örnekleri 1621 yılına uzanan Thanksgiving yani Şükran Günü, özellikle ABD’de kutlanan geleneksel bir bayramdır. İnsanlar bu özel günde geçmiş yılın nimetleri ve hasat için şükreder. Tatil döneminde birçok kişi seyahat ederek bayramı sevdikleriyle geçirir. Peki, 2026 Şükran Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?