SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026 | Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da fikstür çekimi, futbolseverlerin yakından takip edeceği önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri, saat detayları ve etkinliğin yapılacağı platformla ilgili beklentiler artarken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni sezonun rekabet düzeyi, takımların transfer hamleleri ve teknik kadrolardaki değişimler de fikstürle birlikte daha net bir tablo ortaya koyacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da fikstür çekimi, futbolseverlerin yakından takip edeceği önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri, saat detayları ve etkinliğin yapılacağı platformla ilgili beklentiler artarken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni sezonun rekabet düzeyi, takımların transfer hamleleri ve teknik kadrolardaki değişimler de fikstürle birlikte daha net bir tablo ortaya koyacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 sezonu için geri sayım başlarken, Trendyol Süper Lig’de ilk düdük 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalacak ve takımlar sahaya çıkacak. Bir alt lig olan Trendyol 1. Lig’de ise sezon heyecanı daha erken başlayacak; 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla futbol maratonu start alacak. Yeni sezonla birlikte kulüpler, yaz transfer döneminin ardından kadrolarını sahaya yansıtarak zirve yarışına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyecek.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak organizasyona kulüp başkanları ve yöneticiler katılacak.
Trendyol 1. Lig’de ise fikstür çekimi bir gün sonra, 10 Temmuz Cuma günü aynı yerde gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te başlayacak çekimde, 1. Lig kulüplerinin temsilcileri yeni sezonun maç programını belirlemek üzere hazır bulunacak.