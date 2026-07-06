Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026 | Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026 | Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da fikstür çekimi, futbolseverlerin yakından takip edeceği önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri, saat detayları ve etkinliğin yapılacağı platformla ilgili beklentiler artarken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni sezonun rekabet düzeyi, takımların transfer hamleleri ve teknik kadrolardaki değişimler de fikstürle birlikte daha net bir tablo ortaya koyacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da fikstür çekimi, futbolseverlerin yakından takip edeceği önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri, saat detayları ve etkinliğin yapılacağı platformla ilgili beklentiler artarken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni sezonun rekabet düzeyi, takımların transfer hamleleri ve teknik kadrolardaki değişimler de fikstürle birlikte daha net bir tablo ortaya koyacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 sezonu için geri sayım başlarken, Trendyol Süper Lig’de ilk düdük 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalacak ve takımlar sahaya çıkacak. Bir alt lig olan Trendyol 1. Lig’de ise sezon heyecanı daha erken başlayacak; 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla futbol maratonu start alacak. Yeni sezonla birlikte kulüpler, yaz transfer döneminin ardından kadrolarını sahaya yansıtarak zirve yarışına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyecek.

        3

        SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak organizasyona kulüp başkanları ve yöneticiler katılacak.

        Trendyol 1. Lig’de ise fikstür çekimi bir gün sonra, 10 Temmuz Cuma günü aynı yerde gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te başlayacak çekimde, 1. Lig kulüplerinin temsilcileri yeni sezonun maç programını belirlemek üzere hazır bulunacak.

        4

        Süper Lig fikstür çekimi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 5 Temmuz 2026 (İSTANBUL DOSYASI: Neler Oluyor? Hayatınızı Değiştirecek 6 Kritik Başlık!)

        İstanbul'un altyapısı ne durumda? Çetelerle mücadele ne aşamada? Sokak hayvanları sorunu aşıldı mı? Kentsel dönüşüm ne aşamada? Kamu binaları depreme hazır mı? Çakar ihlalleri azaldı mı? Park kavgaları neden bu kadar çok? Özel Röportaj'da Kübranur Uslu sordu; İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!
        Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız