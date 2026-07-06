SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026 | Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fikstür çekimi, futbolseverlerin yakından takip edeceği önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri, saat detayları ve etkinliğin yapılacağı platformla ilgili beklentiler artarken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni sezonun rekabet düzeyi, takımların transfer hamleleri ve teknik kadrolardaki değişimler de fikstürle birlikte daha net bir tablo ortaya koyacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.