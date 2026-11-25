TAKSİM-YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI KAPALI MI?

Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler devam ediyor. Ancak alınan karar doğrultusunda trenler Taksim istasyonunda durmadan sefer yapıyor. Yenikapı ile Hacıosman arasında ulaşım sağlamak isteyen yolcular hattı kullanabiliyor ancak Taksim'de inmek veya binmek mümkün olmuyor.