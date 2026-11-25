Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattı kapalı mı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul'dan önemli duyuru!
Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattında ulaşımı etkileyecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul, M2 hattındaki Taksim istasyonunun saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını açıkladı. Peki, Taksim metro istasyonu neden kapalı, seferler devam ediyor mu ve istasyon ne zaman açılacak? İşte, Metro İstanbul'un son dakika duyurusu…
İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren düzenleme kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda değişikliğe gidildi. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda alınan tedbirler nedeniyle Taksim istasyonuna yolcu girişi ve çıkışı yapılamayacak. Metro hattını kullanan yolcular “Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattı ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt arıyor.
TAKSİM-YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI KAPALI MI?
Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler devam ediyor. Ancak alınan karar doğrultusunda trenler Taksim istasyonunda durmadan sefer yapıyor. Yenikapı ile Hacıosman arasında ulaşım sağlamak isteyen yolcular hattı kullanabiliyor ancak Taksim'de inmek veya binmek mümkün olmuyor.
TAKSİM METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonunun bugün saat 15.00 itibarıyla yolcu kullanımına kapatılacağını duyurdu. İstasyonun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtilirken yeniden açılış tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
F1 TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI DA KAPALI
Taksim'deki ulaşım düzenlemesi F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı da kapsıyor. Metro İstanbul, füniküler hattının da ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi. Bu nedenle Taksim-Kabataş arasında füniküler seferleri gerçekleştirilmiyor.
ŞİŞHANE METRO İSTASYONUNDA HANGİ ÇIKIŞLAR KAPATILDI?
Düzenleme kapsamında Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları da yolcu kullanımına kapatıldı. Şişhane istasyonunu kullanacak yolcular, diğer açık giriş ve çıkışlardan ulaşım sağlayabilecek.
Metro İstanbul, uygulamanın İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda hayata geçirildiğini duyurdu.