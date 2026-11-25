Tarım Kredi indirimleri 24-30 Kasım 2026: Temizlik malzemeleri indirimde! Tarım Kredi indirim kataloğunda bu hafta neler var?
Tarım Kredi indirim kataloğu yayınlandı. 24 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar sürecek olan Tarım Kredi indirim kataloğunda temizlik malzemeleri, pirinç, kefir, kek, peynir, yoğurt gibi pek çok ürün yer alıyor. Peki, Tarım Kredi Market'te bu hafta hangi ürünler indirimde? 24-30 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda neler var? İşte haftanın öne çıkan indirimleri ve ürün fiyatları!
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 24-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu yayımlandı. Kasım ayının son haftasında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için birbirinden farklı ürünlerde indirim fırsatları sunuluyor. Temel gıda ürünlerinden et ve süt ürünlerine, temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar pek çok ürün yer aldı. İşte, Tarım Kredi indirimleri 24-30 Kasım 2026 kataloğunun tamamı
TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ 24-30 KASIM 2026
TK Türk Kahvesi – 99,00 TL
TK Kuru Kayısı Doypack – 125,00 TL
TK Sade Mısır Gevreği – 41,90 TL
Oylum Gofret Vanilya Aromalı – 49,90 TL
TK Süzme Peynir – 109,00 TL
Dola Atom Kış Çayı – 79,90 TL
Dola Atom Nane Limon Zencefil Çayı – 79,90 TL
Tukaş Mısır Konserve – 40,00 TL
TK Marshmallowlu Sandviç Kek – 47,90 TL
TK Extra Geleneksel İncir Reçeli – 54,50 TL
Sütaş Kaf Kefir Orman Meyveli – 29,90 TL
TK Dana Dilimli Donuk Kavurma – 349,00 TL
TK Küvet Fermente Dana Kangal – 999,00 TL
Arıvital Yayla Petek Bal – 329,90 TL
TKBF Ceviz İçi – 94,90 TL
Balık Ye Somon Fileto – 309,00 TL
TK Fındık Ezmesi – 164,90 TL
Dr. Oetker Tatlı Sos Çikolatalı – 42,00 TL
Dola Atom Çayı Nane Limon Zencefil – 79,90 TL
Tukaş Mısır Konserve – 40,00 TL
TK Marshmallowlu Sandviç Kek – 47,90 TL
TK Extra Geleneksel İncir Reçeli – 54,50 TL
Sütaş Kaf Kefir Orman Meyveli – 29,90 TL
TK Dana Dilimli Donuk Kavurma – 349,00 TL
TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk – 999,00 TL
Arıvital Yayla Petek Bal – 329,90 TL
TKBF Ceviz İçi – 94,90 TL
Balık Ye Somon Fileto – 309,00 TL
Luppo Sandviç Kek Kakaolu – 53,90 TL
TK Dut Pekmezi – 89,90 TL
Armut Santa Maria (kg) – 49,90 TL
TK Anadolu Ayçiçek Yağı – 209,00 TL
Kuzuoğlu Vakumlu Somon Dilim – 309,00 TL
TK Taze Kaşar Yuvarlak – 469,00 TL
Dimes Karışık Nektar – 56,90 TL
Dimes Ekşi Elma İçeceği – 56,90 TL
Dimes Ananas İçeceği – 56,90 TL
Dimes Mango Aromalı İçecek – 56,90 TL
Tukaş Mayonez – 62,00 TL
TK Eski Kaşar Peyniri İnek – 199,00 TL
Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu – 22,00 TL
Dr. Oetker Puding Kakaolu – 33,00 TL
Torku Sade Kremalı Bisküvi 4'lü – 48,90 TL
Torku Fındık Kremalı Bisküvi – 48,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru – 154,00 TL
Tarım Kredi Yağlı Sade Süt – 12,90 TL
Tarım Kredi Çilek Aromalı Süt – 14,50 TL
Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı – 329,00 TL
Tarım Kredi Tahin – 109,90 TL
Tarım Kredi Gün Kurusu Kayısı – 125,00 TL
Tarım Kredi Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı – 439,00 TL
Deveci Armut – 49,90 TL
Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması (%5) – 69,90 TL
Clear Şampuan Çeşitleri – 249,00 TL
Banat Nico-Tea Diş Fırçası – 49,90 TL
Vaseline Orijinal Nemlendirici – 149,00 TL
Banat Nasreddin Hoca Lisanslı Ürün – 49,90 TL
Lav Demet Çay Bardağı 135 cc (6'lı) – 89,90 TL
Cif Krem Amonyaklı 1500 ml – 179,00 TL
Mr. Oxy Konsantre Yumuşatıcı Lilyum – 95,00 TL
Familia Tuvalet Kağıdı Natural – 349,00 TL
Molfix 3D Junior 48'li – 309,00 TL
Duru Duş Jeli Moods Lavanta – 99,90 TL
Duru Duş Jeli Moods Deniz Mineralleri – 99,90 TL
Asperox Sparx Diamond Bulaşık Deterjanı – 189,90 TL
Peros Yumuşatıcı Beyaz Çiçek – 119,90 TL
Peros Yumuşatıcı Pembe Güller – 119,90 TL
Elidor Şampuan Çeşitleri – 219,00 TL
Elidor Saç Kremi Çeşitleri – 219,00 TL
Asperox Ultra Yağ Çözücü Sprey – 99,00 TL
Molped Pure&Soft Normal 24'lü Süper Ekonomik – 252,50 TL
Molped Pure&Soft Gece 16'lı Süper Ekonomik – 252,50 TL
Molped Pure&Soft Uzun 18'li Süper Ekonomik – 252,50 TL
Duru Duş Sabunu Natural Zeytin – 129,90 TL
Duru Fresh Duş Sabunu Okyanus – 129,90 TL
Asperox Mavi Güç Ultra Kireç Çözücü – 99,00 TL
Elit Sıvı Sabun Lavanta – 134,00 TL
Elit Sıvı Sabun Hindistan Cevizi – 134,00 TL
Elit Sıvı Sabun Okyanus – 134,00 TL
Flowpack Streç Film PE Gıda 30 – 139,90 TL
Familia Havlu Natural 16'lı – 209,90 TL