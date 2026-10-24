TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura tarihi 2026: TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvuru süreci tamamlanırken gözler hak sahiplerinin belirleneceği tarihe çevrildi. Eylül ayında başvurularını yapan vatandaşlar, TOKİ kiralık konut kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura tarihi belli oldu mu? İşte 2026 TOKİ kiralık konut projesi kura çekiliş tarihi...
İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru değerlendirme sürecinin ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. İlk etapta toplam 1.071 konutun kiraya verilmesi planlanırken başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Projeye başvuran vatandaşlar, ekim ayı içerisinde yapılması planlanan kura çekiminin kesin tarihini bekliyor. Peki, TOKİ kiralık konut kuraları hangi gün çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ kura takvimi...
TOKİ İSTANBUL 1.071 KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura çekiminin kesin tarihi ve saati resmî olarak açıklanmadı. TOKİ'nin daha önce yaptığı duyuruya göre kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şartları sağlayan adayların başvuruları incelenecek ve geçerli başvurular arasından kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek.
Kura çekiminin kesin günü ve saatine ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Başvuru sahiplerinin TOKİ'nin resmî internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ İstanbul kiralık konut kura sonuçlarının, çekiliş işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmî kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin internet sitesi ve proje için hazırlanan resmî bilgilendirme sayfası üzerinden gelişmeleri takip edebilir.
Başvuru durumuna ilişkin kontroller ise e-Devlet'te yer alan TOKİ hizmetleri içerisindeki Konut / İşyeri Başvuru ekranından yapılabiliyor. Hak sahipliği sonuçları açıklandığında adayların resmî duyurulardaki bilgilendirmeleri kontrol etmesi önem taşıyor.
TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul'da ilk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konut, dört ayrı grup kapsamında farklı ilçelerde yer alıyor. İlçelere göre konut dağılımı şöyle:
1. grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut.
2. grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut.
3. grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 konut.
4. grup: Arnavutköy'de 90 konut.
Böylece İstanbul genelinde ilk etapta toplam 1.071 kiralık sosyal konutun tahsis edilmesi planlanıyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?
TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında açıklanan başlangıç kira bedelleri konut tipine göre değişiyor. Projede yer alan daireler için duyurulan aylık kira tutarları şöyle:
1+1 daire: 10.000 TL
2+1 daire: 12.000 TL
3+1 daire: 15.000 TL
4+1 daire: 18.000 TL
Konutların belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara üç yıllığına kiralanması planlanıyor. Kira bedelleri ve konut tahsis sürecine ilişkin ayrıntılar, TOKİ'nin resmî bilgilendirmeleri doğrultusunda takip edilebilecek.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne başvuruda bulunabilmek için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Proje kapsamında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve evli olması şartları aranıyor.
Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etmesi, üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'nin altında olması gerekiyor. Başvuru ve hak sahipliği işlemlerinde TOKİ tarafından açıklanan diğer koşulların da sağlanması gerekiyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak kesin tarih ve saat duyurulmuş değil. Başvuru sahipleri, kura takviminin açıklanmasıyla birlikte hak sahiplerinin ne zaman belirleneceğini öğrenebilecek. Yeni duyurular için TOKİ'nin resmî internet sitesi ve Sosyal Konut Tahsis Projesi bilgilendirme sayfasının takip edilmesi gerekiyor.