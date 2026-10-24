TOKİ İSTANBUL 1.071 KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura çekiminin kesin tarihi ve saati resmî olarak açıklanmadı. TOKİ'nin daha önce yaptığı duyuruya göre kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şartları sağlayan adayların başvuruları incelenecek ve geçerli başvurular arasından kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekiminin kesin günü ve saatine ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Başvuru sahiplerinin TOKİ'nin resmî internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.