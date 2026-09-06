Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ REKABETİNDE 75. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş mücadelelerde Bordo-Mavililer önemli bir üstünlük kurarken, Karadeniz ekibi 41 galibiyetle rakibinin önünde yer alıyor. Gençlerbirliği ise 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak Başkent temsilcisi, geçen sezon oynanan iki karşılaşmada da Trabzonspor’u mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Gençlerbirliği, hem kendi sahasında hem de Trabzon deplasmanında rakibini yenmeyi başarırken, o iki maçta olduğu gibi bu mücadelede de takımın başında Metin Diyadin bulunacak.