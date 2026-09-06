Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında futbolseverleri yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Bordo-Mavililer, teknik direktör değişikliğinin ardından sahadan galibiyetle ayrılarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler, olası ilk 11'ler ve canlı anlatım detayları haberimizde...
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Ligde istediği sonuçları alamayan Bordo-Mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir başlangıç yaparak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Sezona puanlarla devam etmek isteyen Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılmanın planlarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının tarihi, saati, yayın bilgileri, muhtemel kadroları ve maç öncesi tüm gelişmeler haberimizde...
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki kritik mücadele, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdürrahim, Diabate, Oğulcan, Traore, Arda, Tongya Koita.
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ REKABETİNDE 75. RANDEVU
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş mücadelelerde Bordo-Mavililer önemli bir üstünlük kurarken, Karadeniz ekibi 41 galibiyetle rakibinin önünde yer alıyor. Gençlerbirliği ise 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak Başkent temsilcisi, geçen sezon oynanan iki karşılaşmada da Trabzonspor’u mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Gençlerbirliği, hem kendi sahasında hem de Trabzon deplasmanında rakibini yenmeyi başarırken, o iki maçta olduğu gibi bu mücadelede de takımın başında Metin Diyadin bulunacak.