Türkiye'de saatler geri alınacak mı, Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Günlerin kısalmasıyla birlikte "Saatler ne zaman geri alınacak?" sorusu yeniden gündeme geldi. Türkiye'de 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulaması uygulanıyor. Bu nedenle Avrupa'daki saat değişikliği Türkiye'de aynı şekilde yapılmıyor. Kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesine yönelik bir kanun teklifi ise TBMM'de komisyon aşamasında bulunuyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı, Avrupa'da kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? İşte 2026 kış saati uygulamasının başlayacağı tarih...
Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı, sonbahar aylarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa ülkelerinde saat değişikliği yapılırken Türkiye'de yıl boyunca aynı saat dilimi kullanılıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? Avrupa Kış saati uygulaması ne zaman? İşte saatlerin geri alınması ve kış saati uygulamasına ilişkin son durum...
TÜRKİYE'DE SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?
Türkiye'de 2016 yılında alınan kararla birlikte kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Bu uygulama kapsamında saatler her yıl sonbaharda bir saat geri alınmıyor ve Türkiye yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanıyor.
Bu nedenle 2026 yılında da mevcut uygulama devam ettiği sürece saatlerin geri alınması beklenmiyor. Saat değişikliğine ilişkin yeni bir karar alınması durumunda ise uygulamanın nasıl değişeceği yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2026'DA BAŞLAYACAK MI?
2026 yılında Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmesine yönelik yürürlüğe girmiş yeni bir karar bulunmuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı bilgilere göre Türkiye'de yıl boyunca aynı saat diliminin kullanılması uygulaması sürdürülüyor.
Kış saati uygulaması, yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatlerin bir saat geri alınarak standart saat düzenine dönülmesi anlamına geliyor. Türkiye'de ise kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle bu değişiklik her yıl yapılmıyor.
KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILACAK MI?
Kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesini amaçlayan bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon aşamasında bulunuyor. Teklif, mevsime göre saatlerin ileri veya geri alınmasını öngörüyor.
Ancak bir kanun teklifinin Meclis'e sunulması, uygulamanın değiştiği anlamına gelmiyor. Teklifin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için gerekli süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de saatlerin geri alınacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.
AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?
Avrupa Birliği ülkelerinde 2026 yılında yaz saati uygulaması 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Bu kapsamda uygulamaya devam eden ülkelerde saatler bir saat geri alınacak.
Türkiye ise kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürdüğü için 25 Ekim 2026 tarihinde saatlerini geri almayacak. Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı da ülkelerin bulunduğu saat dilimlerine göre değişebilecek.
SAATLERİ GERİ ALMAK GEREKİYOR MU?
Türkiye'de telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar genellikle mevcut saat dilimine göre otomatik olarak ayarlanıyor. Bununla birlikte yurt dışına seyahat edecek vatandaşların, özellikle Avrupa'daki saat değişikliği nedeniyle uçuş ve ulaşım saatlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Mevcut uygulama değişmediği sürece Türkiye'de saatleri manuel olarak bir saat geri almaya gerek bulunmuyor.