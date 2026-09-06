Türkiye - İtalya Filenin Sultanları final maçı canlı izle: Türkiye - İtalya voleybol maçı izle ekranı
Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son maçında güçlü rakibi karşısında kupaya uzanmak için parkeye çıkıyor. Voleybolseverler ise Türkiye-İtalya voleybol maçı öncesinde karşılaşmanın maç saatini ve Filenin Sultanları final maçı canlı izle bilgisini mercek altına aldı. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselirken İtalya da Polonya'yı 3-1 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu. Peki, Türkiye-İtalya voleybol final maçı hangi kanalda? İşte Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı...
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez final heyecanı yaşayacak. Milliler, yarı finalde Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi. Türkiye'nin finaldeki rakibi ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Voleybolseverler şimdi Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda ve Filenin Sultanları final maçı nasıl izlenir sorularına yanıt arıyor. Büyük final Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanırken mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda? İşte Türkiye-İtalya voleybol final maçı TRT 1 canlı izle bilgisi...
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İtalya voleybol final maçı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kendi seyircisi önünde Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Final karşılaşması öncesinde gözler Filenin Sultanları'nın performansına çevrilirken voleybolseverler de maç saatini yakından takip ediyor.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya voleybol final maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu nedenle Filenin Sultanları final maçı izle, Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle ve TRT 1 canlı izle araması yapan izleyiciler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek.
FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğu için son maça çıkma hakkı kazandı.
İtalya ise yarı finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. Böylece Avrupa şampiyonluğu için Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE
Voleybolseverlerin merakla beklediği Filenin Sultanları final maçı saat 19.00'da başlayacak. Türkiye-İtalya voleybol finali TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1'in resmi yayın akışında da karşılaşmanın canlı yayın bilgisi yer alıyor.
Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu için mücadele edeceği finalde tüm gözler Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle araması yapan izleyiciler, saat 19.00'dan itibaren karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.
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