FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğu için son maça çıkma hakkı kazandı.

İtalya ise yarı finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. Böylece Avrupa şampiyonluğu için Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.