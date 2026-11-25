ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026-2027? Diyanet takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri
Üç aylar başlangıç tarihi, 2026 yılının son günlerine yaklaşılırken vatandaşların gündemindeki konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 dini günler takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi gün idrak edilecek? İşte, 2026-2027 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...
Hicri takvime göre her yıl farklı tarihlere denk gelen üç aylar, 2026-2027 döneminde aralık ayında başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem boyunca Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet'in yayımladığı Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri netleşti. İşte, Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihi…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026-2027?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının ilk günü olan bu tarihte Regaip Kandili de idrak edilecek. Böylece Müslümanlar için üç aylar dönemi başlamış olacak.
RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 8 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç kandilleri idrak edilecek.
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2027?
Recep ayının sona ermesinin ardından Şaban ayı başlayacak. Diyanet takvimine göre Şaban ayının ilk günü 9 Ocak 2027 Cumartesi olacak. Şaban ayı, 7 Şubat 2027 Pazar günü sona erecek. Ramazan ayından önceki önemli dini gecelerden Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2027, İLK ORUÇ HANGİ GÜN?
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutacak. Ramazan ayı, 8 Mart 2027 Pazartesi günü arefe günüyle tamamlanacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre bayram tarihleri şöyle:
8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi
9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün