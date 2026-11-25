Hicri takvime göre her yıl farklı tarihlere denk gelen üç aylar, 2026-2027 döneminde aralık ayında başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem boyunca Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet'in yayımladığı Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri netleşti. İşte, Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihi…