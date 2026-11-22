İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeseli

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları içeren "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zi... Daha Fazla Göster ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları içeren "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeselini hazırladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi alanındaki etkinliğini her geçen gün artırdığını belirtti. "Son beş ayda üçü ülkemizde, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye'nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulunan Duran, Ankara'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'daki COP31'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisine sahne olduğunu kaydetti. Duran, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel gelişmelere, barış girişimlerinden farklı alanlarda iş birliklerine kadar pek çok kritik konuda önemli temaslarda bulunduğunu aktardı. "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları, 'Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi' belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuyoruz." ifadelerini kullanan Duran, paylaşımında belgesele de yer verdi. (AA) Daha Az Göster