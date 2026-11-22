YARIN OKUL VAR MI? 23 Kasım 2026 Pazartesi okullar açılıyor mu, ara tatil bitti mi, uzatıldı mı?
Kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ara tatil ve ders başlangıç tarihleri merak ediliyor. Peki, yarın okul var mı, 23 Kasım Pazartesi ders yapılacak mı? İşte, 23 Kasım 2026 Pazartesi okulların tatil durumu hakkında merak edilenler…
Yarın okul var mı, 23 Kasım 2026 Pazartesi okullar açılıyor mu soruları, kasım ara tatilinin sona ermesiyle öğrencilerin ve velilerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Bir haftalık tatilin ardından yeni haftaya hazırlanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, 23 Kasım Pazartesi okullar açık mı, ara tatil uzatıldı mı?
23 KASIM 2026 YARIN OKUL VAR MI, PAZARTESİ DERS VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullar açık olacak. Kasım ara tatilinin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Buna göre 23 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim normal takviminde devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler, hafta sonunun ardından sınıflardaki yerlerini alacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTTİ?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Beş günlük kasım ara tatili, 20 Kasım Cuma günü sona erdi. Hafta sonu tatilinin de tamamlanmasıyla öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okula dönecek.
2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
2027 sömestr tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, ara tatilin ardından yeniden ders başı yapacak.