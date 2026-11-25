Arkadaşını yaraladı, ardından 3. kattan atladı!

Antalya'da, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde, 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.V.K., sınıf arkadaşı 16 yaşındaki N.D.'yi, maket bıçağı ile boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci olaydan sonra 3. kattaki pencereden aşağı atladı. İki ... Daha Fazla Göster Antalya'da, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde, 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.V.K., sınıf arkadaşı 16 yaşındaki N.D.'yi, maket bıçağı ile boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci olaydan sonra 3. kattaki pencereden aşağı atladı. İki öğrenci de hastanede tedavi altına alındı.(İHA) Daha Az Göster