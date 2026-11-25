YERLİ MALI HAFTASI 2026 NE ZAMAN? Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi tarihlerde kutlanacak, kaç gün sürecek?
Yerli Malı Haftası, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da aralık ayında okullarda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrenciler yerli üretim, bilinçli tüketim ve tasarruf konularında bilgilendirilecek. Peki, 2026 Yerli Malı Haftası ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek ve kaç gün sürecek? İşte, Yerli Malı Haftası tarihleri…
Yerli Malı Haftası, Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi ve tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla her yıl eğitim kurumlarında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak bilinen bu özel haftada öğrenciler, Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesinin önemini öğrenirken okul etkinliklerinde yerli ürünleri tanıtma fırsatı buluyor. Peki, Yerli Malı Haftası kaç gün sürecek? İşte, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası tarihçesine ilişkin merak edilen detaylar…
YERLİ MALI HAFTASI 2026 NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası, 2026 yılında 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak. Her yıl aynı tarihlerde gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12 Aralık Cumartesi günü başlayacak ve 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 2026 yılında toplam 7 gün sürecek. 12 Aralık'ta başlayıp 18 Aralık'ta tamamlanacak hafta boyunca okullarda yerli malı kullanımının, tasarrufun ve yatırım yapmanın önemi anlatılacak.
YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?
Yerli Malı Haftası'nın temel amacı, yerli üretimi desteklemek, bilinçli tüketimi teşvik etmek ve tasarruf alışkanlığını yaygınlaştırmak. Hafta boyunca tüketicilerin Türkiye'de üretilen ürünleri tercih etmesinin ülke ekonomisine katkısı üzerinde duruluyor.
Ayrıca para, eşya, zaman ve diğer kaynakların dikkatli kullanılması, ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan gelirin yatırıma yönlendirilmesi gibi konular da öğrencilere aktarılıyor.
YERLİ MALI HAFTASININ TARİHÇESİ
Yerli Malı Haftası'nın temelleri, 1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde alınan yerli üretimi ve yerli malı kullanımını destekleme kararlarına dayanıyor. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü, 12 Aralık 1929'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada ulusal ekonomi, yerli malı kullanımı ve tutumlu olmanın önemine dikkat çekti.
1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası adıyla kutlanmaya başlayan etkinliğin adı, 1983 yılında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi. Günümüzde okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan hafta, yerli üretim ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.